Írsko: Pohostinstvá budú otvorené iba pre zaočkovaných a vyliečených

Dublin 29. júna (TASR) - V Írsku budú môcť do interiérov pohostinstiev vstupovať iba ľudia plne zaočkovaní proti novému druhu koronavírusu alebo tí, ktorí toto ochorenie už prekonali. Cieľom tohto opatrenia je zamedziť šíreniu koronavírusového variantu delta, oznámil v utorok podľa agentúry AFP írsky premiér Micheál Martin.



Írska vláda taktiež posunula plánovaný dátum zrušenia zákazu konzumácie jedla a nápojov v interiéroch barov, reštaurácií či kaviarní. Namiesto avizovaného 5. júla by k tomu podľa írskych médií malo dôjsť až o dva týždne neskôr, teda 19. júla.



Predseda írskej vlády tiež oznámil, že úrady povolili účasť viac divákov na vonkajších podujatiach, než pôvodne plánovali. Na väčšie štadióny tak bude môcť vstúpiť až 500 ľudí. Zrušili sa tiež obmedzenia týkajúce sa navštevovania členov rôznych domácností, ktoré sa vzťahovali na zaočkované osoby. Na svadbách sa po novom bude môcť zúčastniť až 50 ľudí. Úrady okrem toho odporúčajú pokračovať v práci z domu tam, kde je to možné, píše AFP.



Podľa premiéra v Írsku doteraz podali štyri milióny dávok protikoronavírusových vakcín. V pondelok tam zaznamenali 305 novoinfikovaných. Od začiatku pandémie sa v tejto krajine novým druhom koronavírusu nakazilo 271.589 ľudí, pričom takmer 5000 infikovaných zomrelo.