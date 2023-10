Írsko poskytne Palestínčanom humanitárnu pomoc v hodnote 13 mil. eur

Dublin 19. októbra (TASR) - Írska vláda v stredu oznámila, že Palestínčanom poskytne okamžitú humanitárnu pomoc v hodnote 13 miliónov eur. Obe strany konfliktu zároveň vyzvala na dosiahnutie prímeria, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Najnovšími finančnými prostriedkami sa podľa vyhlásenia tamojšej vlády takmer zdvojnásobí humanitárna pomoc, ktorú Írsko prostredníctvom OSN poskytne Palestínčanom. Dublin mal pôvodne na tento účel vyhradených v tomto roku celkovo 16 miliónov eur.



Írsky minister zahraničných vecí Micheál Martin uviedol, že v súčasnej kríze nie je možné s takouto pomocou otáľať. EÚ zároveň vyzval, aby taktiež poskytla všetku možnú pomoc.



Martin apeloval aj na otvorenie humanitárneho koridoru z Egypta do pásma Gazy. Samotný Izrael v stredu avizoval, že takéto dodávky umožní pod podmienkou, že sa nedostanú do rúk palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Americký prezident Joe Biden v stredu večer uviedol, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí súhlasil s otvorením hraničného priechodu do Gazy pre 20 kamiónov s dodávkami humanitárnej pomoci.



Obyvatelia pásma Gazy čelia hrozivému nedostatku potravín, vody a liekov. Prísun humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy sa prakticky zastavil po bezprecedentných útokoch Hamasu na územie Izraela zo 7. októbra.



Útoky Hamasu aj následná odvetná reakcia Izraela si už na oboch stranách vyžiadali stovky obetí na životoch. Izraelská strana hlásila 1400 obetí. V pásme Gazy informovali o 3478 mŕtvych.