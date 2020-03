KORONAVÍRUS: Írsko potvrdilo druhý prípad nákazy

Irán pre hrozbu šírenia koronavírusu dočasne prepustil 54 000 väzňov

Na snímke obyvatelia iránskeho hlavného mesta Teherán s rúškami. V Iráne si nový koronavírus vyžiadal už 77 obetí. 3. marca 2020. Foto: TASR/AP

Počet obetí nového koronavírusu v štáte Washington stúpol na deväť

V Číne podľahlo novému koronavírusu ďalších 38 ľudí; počet nových prípadov klesá

Dublin 4. marca (TASR) – Írsko včera potvrdilo druhý prípad nákazy novým koronavírusom. Ide o ženu, ktorá sa vrátila z pobytu v severnom Taliansku. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Írsko potvrdilo prvú nákazu novým koronavírusom v nedeľu. Ide o muža z východu Írska. Aj tento prípad súvisí so severným Talianskom, kde zaznamenali najvyšší počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Európe.Nový koronavírus SARS-CoV-2 sa od vlaňajšieho decembra rozšíril z Číny medzičasom do viac ako 60 krajín. Mimo Číny si vyžiadal viac ako 170 obetí.Na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, alebo komplikácie s ňou spojené zomrelo v Číne 2943 ľudí. Celkový počet infikovaných dosiahol 80 151.Irán dočasne prepustil viac než 54 000 väzňov v snahe bojovať proti šíreniu nového koronavírusu v preplnených väzniciach.udelili tým odsúdencom, ktorých negatívne otestovali na ochorenie Covid-19 a ktorí následne zložili kauciu, uviedol hovorca iránskej justície, ktorého v utorok citovala stanica BBC."Bezpečnostní väzni" odsúdení na viac než päť rokov však priepustku nedostali.Epidémia si v Iráne za menej než dva týždne vyžiadala najmenej 77 úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva v utorok vyhlásilo, že počet potvrdených prípadov sa druhý deň po sebe zvýšil o viac než 50 percent.Momentálne je táto štatistika na úrovni 2336 prípadov, hoci sa všeobecne predpokladá, že reálny stav je závažnejší.Novým koronavírusom sa nakazilo aj množstvo vysokopostavených iránskych činiteľov vrátane 23 členov parlamentu. Rezort zdravotníctva medzitým oznámil, že v stredu sa začne celonárodná screeningová kampaň.Miestne zdravotnícke úrady podporuje aj tím expertov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý precestoval do Iránu v pondelok.Lietadlo s odborníkmi priviezlo tiež lekárske zásoby a ochranné vybavenie na podporu vyše 15 000 zdravotníckych pracovníkov, ako aj dostatok laboratórnych potrieb na otestovanie a diagnostikovanie takmer 100 000 ľudí.Na deväť sa v Spojených štátoch zvýšil v utorok počet obetí nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý sa do viac ako 60 krajín sveta rozšíril z Číny. Prípadov nákazy je v celých USA viac ako 100. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na americké ministerstvo zdravotníctva.Ku všetkým prípadom úmrtia na nový koronavírus došlo v štáte Washington na severozápade USA.Americký prezident Donald Trump v súvislosti so šíriacou sa nákazou spôsobenou koronavírusom vyhlásil, že neuvažuje o obmedzení pohybu osôb medzi jednotlivými štátmi Únie.Federálna vláda však môže pristúpiť k sprísneniu obmedzení týkajúcich sa ciest zo zahraničia, povedal Trump v utorok na brífingu pred Bielym domom s tým, že by radšej medzinárodný cestovný ruch neobmedzoval.Čína v stredu potvrdila ďalších 38 prípadov úmrtia na nákazu spôsobenú novým koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet zvýšil na 2981. Počet nových prípadov však už tretí deň klesá. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie čínskej Národnej zdravotníckej komisie.Celkový počet úmrtí na ochorenie spôsobené novým koronavírusom stúpol v Číne na 2981, pričom infikovaných je celkovo 80.200 osôb.Južná Kórea potvrdila v stredu štyri ďalšie úmrtia na infekciu spôsobenú SARS-CoV-2, čím sa ich celkový počet v tejto krajine zvýšil na 32. Nakazených je 5328 osôb, napísala agentúra Jonhap.Nový koronavírus sa od vlaňajšieho decembra rozšíril z Číny medzičasom do viac ako 60 krajín. Mimo Číny si vyžiadal viac ako 170 obetí.