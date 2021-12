Írsko potvrdilo prvý prípad variantu omikron

Dublin 1. decembra (TASR) - Írsko zaznamenalo prvý prípad nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Ide o osobu, ktorá sa vrátila "z jednej zo siedmich juhoafrických krajín". V stredu to oznámil Národný tím pre mimoriadny stav verejného zdravia (NPHET). Informoval o tom denník The Irish Times.



"Jedna z ôsmich doteraz sekvenovaných vzoriek bola identifikovaná ako omikron. Prípad (nákazy) súvisí s cestou do jednej z dotknutých krajín," uviedol NPHET v tlačovej správe.



"Ak ste od 1. novembra cestovali z Botswany, Eswatini, Lesotha, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky alebo Zimbabwe do Írska, mali by ste sa izolovať a objednať sa na PCR test bez ohľadu na to, či máte symptómy," vyzval občanov írsky hlavný hygienik Tony Holohan.



Krajina od piatka zavedie sprísnený režim na letiskách a v prístavoch. Cestujúci sa musia ešte pred nástupom do dopravného prostriedku preukázať testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom. PCR testy nesmú byť staršie ako 72 hodín. Pre antigénové testy platí lehota 48 hodín. Povinnosť preukázať sa testom majú aj osoby, ktoré boli zaočkované alebo ktoré prekonali COVID-19. Nezaočkovaným nebudú stačiť antigénové testy, ale musia sa preukázať testom PCR.