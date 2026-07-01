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Írsko preberá rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie
Kľúčovou prioritou Írska budú rokovania o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s cieľom dosiahnuť dohodu do konca roka.
Autor TASR
Dublin 1. júna (TASR) - Írsko v stredu prebralo od Cypru polročné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Ostrovná krajina je podľa svojho premiéra Micheála Martina „pripravená dať do toho všetko“, píše TASR na základe správ agentúry DPA a denníku The Guardian.
Írsko podľa Martina vždy bolo hlboko európskou krajinou: od mníchov, ktorí cestovali po Európe a udržiavali svetlo vzdelania počas temného stredoveku, až po dnešných mladých študentov v rámci programu Erasmus. „Vždy sme boli hrdými Európanmi,“ konštatoval.
„Spolu s našimi európskymi partnermi sme vybudovali úniu, ktorú s radosťou nazývame domovom. Spoločne sme prečkali búrky a krízy a spoločne sme oslavovali s vedomím, že spolu sme vždy silnejší,“ pokračoval.
Na ceremónii sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Budeme neochvejne stáť pri ukrajinskom ľude, inšpirovaní jeho odvahou a odhodlaní zabezpečiť, aby dosiahli mier a spravodlivosť, ktoré si zaslúžia,“ uviedol Martin.
Zelenskyj sa Írsku poďakoval za jeho podporu „od začiatku“ ruskej invázie a kritizoval „spoločnosti v európskych krajinách, ktorých jediným cieľom je pracovať pre Rusko“. „Bohužiaľ, v Európe existujú spoločnosti, ktoré vlastní alebo kontroluje Rusko a jeho sankcionovaní oligarchovia. Dodávajú agresorovi základné materiály, dokonca aj teraz,“ vyhlásil.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Predsedajúca krajina vedie vtedy zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Írsko predsedníctvo prebralo od Cypru, v januári ho odovzdá Litve.
Približne päťmiliónové Írsko vstúpilo do Európskeho spoločenstva v roku 1973 a Rade EÚ predsedá už po ôsmykrát. Magazín Politico v utorok priniesol informáciu, že írske predsedníctvo bude stáť trikrát viac ako predsedníctva Cypru - takmer 300 miliónov eur.
Na zatiaľ posledné írske predsedníctvo v roku 2013 vyčlenili 60 miliónov eur bez nákladov na bezpečnosť a konečné náklady len mierne prevýšili 40 miliónov eur.
Kľúčovou prioritou Írska budú rokovania o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s cieľom dosiahnuť dohodu do konca roka. Členské štáty sú však pri jeho návrhoch rozdelené. Témami budú tiež hodnoty a bezpečnosť.
Na stredajšej ceremónii sa zúčastnil aj predseda Európskej rady António Costa. „Múdrosť a pozitivita, ktoré Írsko nadobudlo počas svojej cesty v rámci Európskej únie, pomôžu Európe prekonať túto náročnú globálnu geopolitickú situáciu,“ uviedol.
Írsko podľa Martina vždy bolo hlboko európskou krajinou: od mníchov, ktorí cestovali po Európe a udržiavali svetlo vzdelania počas temného stredoveku, až po dnešných mladých študentov v rámci programu Erasmus. „Vždy sme boli hrdými Európanmi,“ konštatoval.
„Spolu s našimi európskymi partnermi sme vybudovali úniu, ktorú s radosťou nazývame domovom. Spoločne sme prečkali búrky a krízy a spoločne sme oslavovali s vedomím, že spolu sme vždy silnejší,“ pokračoval.
Na ceremónii sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Budeme neochvejne stáť pri ukrajinskom ľude, inšpirovaní jeho odvahou a odhodlaní zabezpečiť, aby dosiahli mier a spravodlivosť, ktoré si zaslúžia,“ uviedol Martin.
Zelenskyj sa Írsku poďakoval za jeho podporu „od začiatku“ ruskej invázie a kritizoval „spoločnosti v európskych krajinách, ktorých jediným cieľom je pracovať pre Rusko“. „Bohužiaľ, v Európe existujú spoločnosti, ktoré vlastní alebo kontroluje Rusko a jeho sankcionovaní oligarchovia. Dodávajú agresorovi základné materiály, dokonca aj teraz,“ vyhlásil.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Predsedajúca krajina vedie vtedy zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Írsko predsedníctvo prebralo od Cypru, v januári ho odovzdá Litve.
Približne päťmiliónové Írsko vstúpilo do Európskeho spoločenstva v roku 1973 a Rade EÚ predsedá už po ôsmykrát. Magazín Politico v utorok priniesol informáciu, že írske predsedníctvo bude stáť trikrát viac ako predsedníctva Cypru - takmer 300 miliónov eur.
Na zatiaľ posledné írske predsedníctvo v roku 2013 vyčlenili 60 miliónov eur bez nákladov na bezpečnosť a konečné náklady len mierne prevýšili 40 miliónov eur.
Kľúčovou prioritou Írska budú rokovania o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s cieľom dosiahnuť dohodu do konca roka. Členské štáty sú však pri jeho návrhoch rozdelené. Témami budú tiež hodnoty a bezpečnosť.
Na stredajšej ceremónii sa zúčastnil aj predseda Európskej rady António Costa. „Múdrosť a pozitivita, ktoré Írsko nadobudlo počas svojej cesty v rámci Európskej únie, pomôžu Európe prekonať túto náročnú globálnu geopolitickú situáciu,“ uviedol.