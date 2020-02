Predčasné voľby v Írsku môžu priniesť úspech ľavicovým republikánom

Dublin 8. februára (TASR) - Obyvatelia Írska hlasujú v sobotu v predčasných parlamentných voľbách, v ktorých by mohla ľavicovo-republikánska strana Sinn Féin (My sami) prvýkrát poraziť dve hlavné politické sily krajiny - stredopravicovú Fine Gael (Rodinu Írov) na čele s doterajším premiérom Leom Varadkarom a konkurenčnú Fianna Fáil (Vojakov osudu).



Vyše tri milióny voličov rozhodujú o obsadení 159 kresiel dolnej komory parlamentu (Dáil), o ktoré sa uchádza celkove 516 kandidátov, informovali tlačové agentúry DPA a AFP.



"Výber je jasný: Poďte s Fine Gael... alebo odovzdajte našu krajiny opäť tým, ktorí ju zničili," napísal Varadkar v piatok na Twitteri. Fianna Fáil ako hlavný súper Fine Gael bola totiž hlavnou vládnou stranou, keď Írsko pred vyše desaťročím zažívalo hospodársky kolaps.



Hlasovaním za Sinn Féin zase Íri "riskujú všetko" - nielen osud ekonomiky, ale aj "demokratických inštitúcií" štátu, povedal Varadkar ešte vo štvrtok na poslednej predvolebnej tlačovej konferencii Fine Gael.



Prieskumy preferencií naznačujú, že Fine Gael nedokázala zúročiť svoj odkaz ekonomického zotavenia, zatiaľ čo Sinn Féin - kedysi vnímaná ako politické krídlo teroristickej Írskej republikánskej armády - vedie s približne 25 percentami pred Fine Gael i Fianna Fáil.



Varadkarova proeurópska strana Fine Gael stojí od roku 2016 na čele menšinovej vlády, ktorú podporuje opozičná liberálna strana Fianna Fáil. Ich vláda bola dohodnutá na tri roky, a teda už mala byť ukončená, avšak pre neistotu ohľadom brexitu bolo jej funkčné obdobie predĺžené do roku 2020.



Fianna Fáil, ktorá má v prieskumoch malý náskok pred Fine Gael, vylučuje, že by na takúto dohodu pristúpila znova.



Sinn Féin, ktorá si želá zjednotenie Severného Írska a Írskej republiky, napriek svojej vedúcej pozícii postavila do volieb iba 42 kandidátov a nemôže vytvoriť väčšinovú vládu, aj keby sa dostali do parlamentu všetci. Obaja hlavní súperi totiž trvajú na tom, že s touto stranou nebudú ochotní vytvoriť koalíciu.



Volebné miestnosti sú otvorené v čase od 07.00 do 22.00 h miestneho času (08.00 - 23.00 h SEČ). Obyvatelia niektorých ostrovov však hlasovali už v piatok, aby prípadné nepriaznivé počasie nenarušilo prepravu urien po mori. Sčítavanie odovzdaných hlasov sa začne až v nedeľu ráno.