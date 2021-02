Írsko predĺži lockdown do apríla

Dublin 11. februára (TASR) - Írsko predĺži platnosť opatrení zavedených v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 až do apríla. Vo štvrtok to oznámil írsky premiér Micheál Martin. Informovala o tom agentúra AFP.



Martin v rozhovore pre írsku stanicu RTÉ uviedol, že prísne obmedzenia potrvajú "určite až do veľkonočného obdobia".



V celom Írsku sú reštaurácie a bary zatvorené od Štedrého večera a obchody predávajúce iný než nevyhnutný tovar od Silvestra. Deti sa počas januára do škôl nevrátili a obyvateľom bolo nariadené zostať doma.



Martin povedal, že presný plán týkajúci sa predĺženia lockdownu musí ešte určiť vláda. Dodal však, že opätovné otvorenie škôl a obnovenie stavebných projektov sú "prioritou".



Írsko podľa najnovších údajov zaznamenalo celkovo 3794 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom.



Po zvládnutí dvoch predchádzajúcich vĺn pandémie s nízkymi počtami úmrtí a nakazených odborníci pripisujú prudké zhoršenie situácie v Írsku najmä uvoľneniu opatrení počas vianočných a novoročných sviatkov, ako aj zavlečeniu nových variantov vírusu.



Podľa údajov Oxfordskej univerzity mala táto ostrovná krajina určitý čas najvyššiu mieru infekcií na počet obyvateľov na svete.