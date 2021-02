Írsko predĺži lockdown pre britský variant koronavírusu o ďalší mesiac

Dublin 24. marca (TASR) – Írsko predĺži lockdown v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu o ďalší mesiac. Aktuálne epidemiologické pravidlá, ktoré mali vypršať 5. marca, tak budú v platnosti do 5. apríla. Oznámil to v utorok tamojší premiér Micheal Martin, informovala agentúra AFP.



Zatvorené zostanú reštaurácie, pohostinstvá, telocvične i obchody, ktoré neponúkajú tovar každodennej spotreby. Vláda tiež zopakovala odporúčanie, aby ľudia zostali doma a naďalej bude platiť i cestovné obmedzenie limitujúce pohyb do piatich kilometrov od miesta bydliska, ako v televíznom prejave priblížil írsky premiér.



"Mesiac marec musíme skutočne využiť na zníženie počtu prípadov nákazy a dostať ich na čo najnižšiu úroveň," zdôraznil Martin. Pokračovanie opatrení v rámci tretieho lockdownu zdôvodnil šírením tzv. britského variantu vírusu, ktorý sa stal podľa jeho slov "hlavným problémom". Aktuálne je zodpovedný za "do 90 percent" nových prípadov infikovaných, dodal. Poznamenal, že nový variant značne zmenil dynamiku šírenia nákazy a preto je v ďalších mesiacoch potrebná zvýšená opatrnosť.



Napriek zotrvaniu obmedzení sa však v pondelok žiaci postupne začnú vracať do škôl, ktoré sa v Írsku neotvorili ani po skončení decembrových prázdnin.



V Írsku, kde si ochorenie COVID-19 vyžiadalo už 4181 obetí, bolo podaných dosiaľ viac ako 350.000 dávok vakcín proti koronavírusu. Premiér prisľúbil, že v apríli, máji a júni bude podaných mesačne viac ako milión dávok vakcín. Do začiatku júla by tak aspoň prvú dávku malo dostať viac než 80 percent dospelých, ktorý na očkovanie majú nárok.



Írsku sa darilo prekonať prvé dve vlny nákazy s relatívne nízkym počtom infikovaných a úmrtí, avšak po tom, čo sa pred Vianocami obmedzenia uvoľnili, došlo k zhoršeniu situácie, pripomína AFP. Začiatkom januára malo Írsko podľa údajov Oxfordskej univerzity najviac nakazených na počet obyvateľov na svete. Zhruba 45 percent všetkých úmrtí na koronavírus zaznamenali v krajine od začiatku roku 2021.