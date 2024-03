Dublin 1. marca (TASR) - Írsky prezident Michael Higgins strávi víkend v nemocnici, pretože sa cítil zle. V piatok o tom informoval jeho úrad. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Higginsa (82) prijali vo štvrtok do nemocnice St James’s Hospital v írskej metropole Dublin. Absolvoval testy a musí zostať v nemocnici na pozorovanie krvného tlaku.



Prezident sa poďakoval verejnosti za vlnu odkazov so želaniami skorého zlepšenia zdravia. Do oficiálnej rezidencie by sa mal vrátiť začiatkom budúceho týždňa.



Premiér Leo Varadkar uviedol, že sa s Higginsom spojil a zaželal mu skoré uzdravenie.



Higgins, bývalý továrenský robotník, je básnikom, spisovateľom, akademikom a obhajcom ľudských práv. Prezidentom sa stal v roku 2011.