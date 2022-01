V Írsku rušia takmer všetky obmedzenia proti koronavírusu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dublin 22. januára (TASR) - Írska vláda odsúhlasila zrušenie takmer všetkých obmedzení proti šíreniu koronavírusu už od soboty od 07.00 h SEČ - tento krok je možný vďaka prekonaniu vrcholu vlny omikronu a vysokému tempu očkovania v krajine. Informovala o tom v piatok britská stanica Sky News.Prelomové rozhodnutie oznámil premiér Micheál Martin v piatok v televíznom prejave k národu.Od víkendu sa írske krčmy, reštaurácie a ďalšie pohostinské zariadenia môžu vrátiť k normálnemu fungovaniu a zákazníci už nebudú musieť ukazovať digitálne covid pasy.V súčasnosti musia ľudia ukazovať platný covid pas a pohostinstvá musia zatvárať o 20.00 h.Zrušené budú aj požiadavky zachovávať sociálny odstup.Prestanú tiež platiť obmedzenia pre počet divákov na vonkajších a vnútorných podujatiach.Írsko bude o dva týždne hostiť úvodný ragbyový zápas Pohára šiestich národov na Štadióne Aviva v hlavnom meste Dublin. Na tomto zápase sa bude môcť zúčastniť dav takmer 52.000 divákov.Úplný návrat zamestnancov na pracoviská sa začne vo fázach od pondelka 24. januára.Niektoré pravidlá však budú platiť ďalej. Požiadavka nosiť na tvári rúško sa zachováva, a to aspoň do konca februára, a takisto bude stále nutné ukázať covid pas pri medzinárodnom cestovaní.Samoizolácia sa bude vyžadovať od infikovaných ľudí s príznakmi.Írsko už od začiatku pandémie prekonalo vrchol svojej piatej vlny nákazy koronavírusom, píše Sky News.Írsko patrí ku krajinám Európy s najvyšším percentom zaočkovaných obyvateľov a má stabilizovanú mieru hospitalizácií. Krízový štáb Národného verejného zdravia preto mohol odporučiť vláde, že z hľadiska verejného zdravia už nie je dôvod na zachovávanie obmedzení.Írsky minister zdravotníctva Stephen Donnelly povedal, že vláda siobavy starších a zraniteľných ľudí z úplného znovuotvárania, ale dodal, že ide o "nachádzanie rovnováhy".Minister doplnil, že v nasledujúcich týždňoch očakáva zvýšenie v počte prípadov nákazy, ale podľa neho zdravotný systém už dokázal, že to vie zvládnuť.