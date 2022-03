Írsko sa chystá na príchod 200.000 utečencov z Ukrajiny

Dublin 22. marca (TASR) - Írsko sa pripravuje na príchod 200.000 utečencov z Ukrajiny. Vládny kabinet bude v utorok diskutovať o "významnom memorande o Ukrajine" s cieľom zvážiť problémy, ktoré sa toho týkajú, najmä otázku bývania. Informoval o tom denník The Guardian.



Írsky minister dopravy Éamon Ryan v pondelok oznámil, že do jeho vlasti doteraz prišlo 10.000 ľudí z Ukrajiny.



Očakáva sa, že miestne úrady vykonajú okamžitý audit dostupnosti hotelov, domov, ako aj komunitných centier a nehnuteľností rehoľných rádov, ktoré by mohli byť sprístupnené pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.



Jednou z možností je aj rýchla výstavba modulárnych domov, povedali ministri, stojaci pre výraznou bytovou krízou v Dubline i mimo hlavného mesta.