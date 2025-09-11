< sekcia Zahraničie
Írsko sa nezúčastní na Eurovízii 2026, ak bude súťažiť Izrael
Írsko sa do Eurovízie podľa Reuters zapája od roku 1965 a už sedemkrát súťaž vyhralo.
Autor TASR
Dublin 11. septembra (TASR) - Írsko sa nezúčastní na budúcom ročníku piesňovej súťaže Eurovízia, ak sa do nej bude môcť zapojiť Izrael. Vo štvrtok to oznámila írska verejnoprávna televízia RTE s odôvodnením, že by to bolo „bezohľadné“ vzhľadom na konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Izrael je účastníkom Eurovízie ako dlhoročný člen Európskej vysielacej siete (EBU), ktorá súťaž organizuje a koprodukuje, vysvetľuje Reuters.
Írska RTE uviedla, že viacerí členovia EBU vyjadrili počas júlového zasadnutia obavy v súvislosti s účasťou Izraela. „RTE sa domnieva, že účasť Írska by bola bezohľadná vzhľadom na pretrvávajúce a desivé straty na životoch v Gaze,“ uviedla vo vyhlásení.
EBU potvrdila, že rozumie „obavám a hlboko zakoreneným názorom týkajúcim sa pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe“.
„Stále konzultujeme so všetkými členmi EBU, aby sme zozbierali názory na to, ako riešiť účasť a geopolitické napätie v súvislosti s Eurovíziou,“ pripustil riaditeľ súťaže Martin Green v emailovom stanovisku. „Vysielatelia majú do polovice decembra čas potvrdiť, či sa chcú zúčastniť na budúcoročnom podujatí vo Viedni. Rozhodnutie o účasti v súťaži je na každom členovi a my rešpektujeme akékoľvek rozhodnutie vysielateľov,“ pokračoval.
RTE dodala, že je hlboko znepokojená „cieleným zabíjaním novinárov v Gaze, odmietaním prístupu medzinárodných novinárov na toto územie a osudom zostávajúcich rukojemníkov“. Akonáhle EBU prijme vlastné rozhodnutie o Izraeli, bude prijaté konečné rozhodnutie o účasti Írska na Eurovízii 2026, doplnila RTE.
