Írsko sa pridalo k európskemu systému covidpasov

Dublin 19. júla (TASR) - Írska republika sa od pondelka s niekoľkotýždňovým oneskorením pridala k európskemu systému tzv. covidpasov, čím výrazne zmiernila obmedzenia v oblasti medzinárodného cestovania. Informovala o tom agentúra AFP.



Európska únia od 1. júla zaviedla digitálny covidpas, ktorý má zjednodušiť cestovanie v rámci 27-členného bloku, predovšetkým počas letnej dovolenkovej sezóny. Pripojenie Írska k tomuto systému sa oddialilo v dôsledku rozsiahleho májového kybernetického útoku, ktorý ochromil počítače tamojšieho úradu verejného zdravotníctva.



Osoby prichádzajúce do Írska z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska už od pondelka nemusia ísť do povinnej karantény v prípade, ak sú plne zaočkované, nedávno prekonali nákazu koronavírusom, alebo v posledných 72 hodinách mali negatívny test na covid.



Útok vydieračským softvérom, tzv. ransomvérom zo 14. mája zasiahol počítačové systémy írskeho Úradu pre zdravotné služby (HSE) a spôsobil zrušenie tisícok lekárskych vyšetrení, operácií a ďalších liečebných zákrokov. Podľa niektorých išlo zrejme o najhorší kybernetický útok v dejinách Írskej republiky.



HSE musel odstaviť svoje počítačové systémy a odvtedy postupne pracoval na ich obnove. Do tohto úsilia sa zapojili stovky počítačových expertov.



Írska vláda v nedeľu večer – v súvislosti s pripojením sa k európskemu systému covidpasov – oznámila, že digitálne certifikáty rozoslala e-mailom vyše 1,1 miliónu obyvateľov krajiny, zatiaľ čo ďalších 600.000 ich dostane poštou.



Vláda zároveň vyzvala tých obyvateľov, ktorí sa doposiaľ nedali zaočkovať, aby sa vyhýbali rizikovým aktivitám, medzi ktoré patrí aj medzištátne cestovanie.



Írsko v súčasnosti zaznamenáva opätovný nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom v súvislosti so šírením vysokonákazlivého variantu delta. Za tejto situácie vláda odložila plánované otvorenie vnútorných priestorov reštaurácií a pohostinstiev, ktoré bolo plánované na 5. júla.



Úroveň zaočkovanosti v krajine je však vysoká: minimálne prvú dávku proticovidovej vakcíny už dostalo takmer 80 percent dospelých Írov, všíma si agentúra AFP.