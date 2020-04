Šéfku Sinn Féin pozitívne otestovali na koronavírus

Dublin 14. apríla (TASR) - Šéfke írskej strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldovej potvrdili testy nákazu novým koronavírusom. Vyhlásenie zverejnené v utorok uvádza, že McDonaldová sa z choroby už vyliečila. Správu priniesol britský denník The Guardian.



McDonaldovú na koronavírus testovali 28. marca. Na výsledky čakala až do pondelka tohto týždňa. Dlhé čakanie na výsledky testov sú podľa The Guardianu v Írsku bežné.



"Lekári ma informovali, že už nie som nakazená ani chorobu neprenášam. Posledné týždne mi bolo veľmi zle, cítim veľkú úľavu," píše 50-ročná šéfka Sinn Féin vo vyhlásení.



McDonaldová uvádza, že sa naďalej zotavuje a do práce by sa mala vrátiť na budúci týždeň.



Sinn Féin tesne vyhrala februárové parlamentné voľby v Írsku. Zložiť vládu sa jej však nepodarilo, keďže druhá Fianna Fáil a tretia Fine Gael doterajšieho premiéra Lea Varadkara s ňou odmietli spolupracovať.