Írsko si volí nového prezidenta, voliči sú nespokojní s malým výberom
Podľa agentúry AFP sa na základe predvolebných prieskumov očakáva víťazstvo nezávislej ľavicovej kandidátky Catherine Connollyovej.
Autor TASR
Dublin 24. októbra (TASR) - Írski voliči v piatok vo voľbách rozhodujú o novom prezidentovi. Podľa agentúry AFP sa na základe predvolebných prieskumov očakáva víťazstvo nezávislej ľavicovej kandidátky Catherine Connollyovej, píše TASR.
Volebné miestnosti sa majú uzavrieť o 23.00 h SELČ a výsledok hlasovania sa očakáva v sobotu večer. Voliť môže viac ako 3,6 milióna ľudí, volebná účasť v prezidentských voľbách v roku 2018 bola 44 percent. Víťaz piatkových volieb nahradí 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý prevažne reprezentatívnu funkciu zastáva od roku 2011.
Hlavným favoritom je nezávislá kandidátka Catherine Connollyová pred Heather Humphreysovou z centristickej strany Fine Gael. Odborníci predpovedajú nízku účasť z dôvodu frustrácie voličov a výberu iba dvoch hlavných kandidátok. Podľa nedávneho prieskumu sa 49 percent voličov necíti zastúpených ani jednou z nich.
Konzervatívci vyzvali voličov, aby znehodnotili hlasovacie lístky na protest proti nedostatku pravicových kandidátov.
Kandidát Jim Gavin za vládnu stranu Fianna Fáil odstúpil na poslednú chvíľu začiatkom októbra, ale jeho meno ostalo na volebných lístkoch. Bývalý vojenský pilot a športový manažér stiahol kandidatúru po odhaleniach o nesplatenom preplatku voči bývalému nájomníkovi jeho nehnuteľnosti z roku 2009, ktorý mu vrátil až počas kampane.
Favoritka volieb Connollyová (68) prišla na bicykli hlasovať do základnej škole v Claddaghu v meste Galway na západnom pobreží, kde ju privítali jej priaznivci. Advokátku a od roku 2016 nezávislú poslankyňu parlamentu podporujú ľavicové strany vrátane Sinn Féin. V posledných týždňoch kampane v prieskumoch verejnej mienky jej podpora prudko vzrástla.
Považuje sa za kritičku Spojených štátov a Európskej únie. Počas kampane si posilnila popularitu u mladších voličov účasťou v populárnych podcastoch a virálnym videom, v ktorom predvádzala svoje futbalové schopnosti.
