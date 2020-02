Sinn Féin je druhou najväčšou stranou v írskom parlamente

Dublin 11. februára (TASR) - Opozičná konzervatívna strana Fianna Fáil sa stala so ziskom 38 zo 160 mandátov tesným víťazom sobotňajších parlamentných volieb v Írsku. Len o jeden mandát menej bude mať v novom írskom zákonodarnom zbore (Dáil Éireann) ľavicovo-republikánska strana Sinn Féin, vyplýva podľa agentúry AFP z konečných výsledkov volieb zverejnených v noci na utorok.



Na treťom mieste s 35 mandátmi skončila stredopravicová strana Fine Gael premiéra Lea Varadkara. Tento výsledok zrejme znamená jeho koniec vo funkcii, pretože jeho súčasnú menšinovú vládu už nemieni podporovať opozičná Fianna Fáil. Zaujímavosťou je, že od roku 1932 pochádza írsky premiér práve z jednej z týchto dvoch tradičných strán.



Strana zelených získala 12 mandátov, Sociálni demokrati a laborusti po šesť. Do parlamentu sa ešte dostali strany Solidarity-PBP (päť mandátov), Aontú (jeden mandát) a Independents 4 change (Nezávislí za zmenu, jeden mandát), ako aj 19 nezávislých kandidátov.



Na víkendových voľbách sa zúčastnilo 63 percent voličov. Prvé zasadnutie nového parlamentu je naplánované na 20. februára.



Varadkarova proeurópska strana Fine Gael je súčasťou menšinovej vlády od roku 2016. Mala trvať iba tri roky, avšak pre neistotu ohľadom brexitu bolo jej funkčné obdobie predĺžené do roku 2020.