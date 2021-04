Írsko, Škótsko a Wales uvoľňujú protipandemické opatrenia

Londýn 26. apríla (TASR) – Írsko, Škótsko a Wales uvoľňujú od pondelka niektoré protipandemické opatrenia. Informovala o tom agentúra DPA a spravodajský portál stanice Sky News.



V Škótsku, ktoré v rámci päťfázového plánu postupného uvoľňovania opatrení prechádza do tretej fázy, sa od pondelka otvoria všetky obchody, telocvične a vnútorné športoviská, zatiaľ čo bary, kaviarne a reštaurácie otvoria vonkajšie terasy pre skupiny maximálne šiestich ľudí z dvoch domácností. Otvoria sa aj plavárne, knižnice, galérie či múzeá.



V krajine obnovia aj poskytovanie iných než nevyhnutných služieb v domácnostiach vrátane maliarskych či upratovacích prác. Predtým mohli byť otvorené iba kaderníctva a holičstvá, obchody s domácimi potrebami, opravovne elektra a autosalóny, zatiaľ čo vonkajšie športové aktivity mohli vykonávať tínedžeri vo veku od 12 do 17 rokov. Pohrebov a svadieb sa od pondelka bude môcť zúčastniť maximálne 50 ľudí.



Bary, kaviarne, reštaurácie či pohostinstvá vo Walese môžu od pondelka otvoriť vonkajšie terasy. Organizované vonkajšie aktivity sú povolené pre maximálne 30 ľudí. Obnovia sa tiež svadobné hostiny a navštevovať bude možné aj vonkajšie turistické atrakcie.



V Írsku môžu mladiství do 18 rokov opäť trénovať vonku. Povolené budú napríklad aj návštevy zoologických záhrad či prírodných rezervácií. Bez obmedzení sa môžu stretávať dvaja ľudia zaočkovaní potrebnými dávkami protikoronavírusových vakcín.



Ako pripomína DPA, v Írsku sa od 12. apríla môžu vonku stretávať členovia maximálne dvoch domácnosti a za účelom športu a rekreácie sa ľudia môžu presúvať v rámci svojho okresu. Predtým sa Íri mohli pohybovať len do vzdialenosti päť kilometrov od bydliska.