POZOR: Írsko sprísni podmienky vstupu do krajiny, dôvodom je omikron

Dublin 1. decembra (TASR) - Írsko od piatka zavedie sprísnený režim na letiskách a v prístavoch. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového variantu koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Cestujúci smerujúci do Írska lietadlom alebo loďou sa musia ešte pred nástupom do dopravného prostriedku preukázať testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom. PCR testy nesmú byť staršie ako 72 hodín. Pre antigénové testy platí lehota 48 hodín. Povinnosť preukázať sa testom majú aj osoby, ktoré boli zaočkované alebo ktoré prekonali COVID-19. Nezaočkovaným nebudú stačiť antigénové testy, ale musia sa preukázať testom PCR. Od povinnosti predkladať test boli oslobodené deti mladšie ako 11 rokov.



Všetci cestujúci prichádzajúci do Írska sú zároveň naďalej povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi (Passenger Locator Form). V prípade porušenia predpisov hrozí pokuta až do výšky 4000 eur alebo odňatie slobody na jeden mesiac, prípadne oba tresty súčasne.