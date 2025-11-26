< sekcia Zahraničie
Írsko sprísňuje imigráciu, vláda varuje pred rýchlym rastom populácie
Nové opatrenia zahŕňajú povinnosť pracujúcich žiadateľov o azyl prispievať na náklady štátu na svoje ubytovanie.
Autor TASR
Dublin 26. novembra (TASR) - Írsko v stredu predstavilo opatrenia na sprísnenie imigračných pravidiel. Minister spravodlivosti Jim O'Callaghan uviedol, že cieľom je spomaliť „znepokojujúco“ rýchly rast populácie spôsobený príliš vysokým počtom žiadateľov o azyl. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nové opatrenia zahŕňajú povinnosť pracujúcich žiadateľov o azyl prispievať na náklady štátu na svoje ubytovanie, ako aj sprísnenie kritérií v oblasti zlučovania rodín a podávania žiadostí o občianstvo pre utečencov.
Migrácia do Írska sa od roku 2022 takmer zdvojnásobila oproti obdobiu pred pandémiou a dosahuje priemer 72.000 ľudí ročne.
Ministerstvo financií tento nárast pripisuje „bezprecedentnému dopytu“ po pracovných povoleniach a s nimi súvisiacom zlučovaní rodín, ako aj veľkému počtu ukrajinských utečencov.
„Musíme brať do úvahy, že naša populácia sa minulý rok zvýšila o 1,6 percenta, čo je sedemnásobok priemeru EÚ. Vláda zastáva názor, že takéto tempo rastu si vyžaduje reakciu v podobe zmeny politík,“ povedal O'Callaghan na tlačovej konferencii.
Priblížil, že vláda nechce, aby sa Írsko vrátilo do situácie spred 80 rokov, keď jeho populácia klesala. Populačný nárast považuje za pozitívum, ale jeho tempo označil minister za znepokojujúce. Dodal tiež, že vláda si uvedomuje neoceniteľný prínos migrantov pre spoločnosť a ekonomiku.
Tí, ktorí žiadajú o príchod rodinných príslušníkov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budú musieť preukázať, že zarábajú aspoň mediánovú ročnú mzdu vo výške viac ako 44.000 eur a majú pre svoju rodinu vhodné ubytovanie.
Zmení sa aj súčasné ustanovenie, podľa ktorého môže osoba s priznaným utečeneckým štatútom požiadať o občianstvo po troch rokoch pobytu – po novom sa toto obdobie predĺži na päť rokov. Osoby, ktoré dlhodobo poberajú určité druhy sociálnych dávok, nebudú mať na občianstvo nárok.
Podľa návrhov by sa mala zaviesť aj povinnosť pre 7500 žiadateľov o azyl, ktorí pracujú a bývajú v štátnom ubytovaní, aby na náklady na ubytovanie prispievali sumou vo výške desať až 40 percent svojho týždenného príjmu.
