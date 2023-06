Írsko začalo diskusiu o bezpečnostnej politike a vojenskej neutralite

Dublin 22. júna (TASR) — V Írsku sa vo štvrtok začala verejná diskusia o medzinárodnej bezpečnostnej politike a vojenskej neutralite tejto krajiny. Deje sa tak vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu a rozhodnutia Švédska a Fínska vstúpiť po rokoch neutrality do NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Konzultácie potrvajú do budúceho utorka. Debata o možnom členstve Írska v NATO však vyvolala búrlivú reakciu a tiež obavy, že tamojšie vlády sa odklonia od kurzu, ktorý udržiavali od skončenia druhej svetovej vojny.



Hoci Írsko vyslalo svojich vojakov do mierových síl OSN, nie je členom vojenských zoskupení a v porovnaní s inými krajinami len málo investovalo do obrany. Kritici mu vyčítajú, že šetrí peniaze a nárokuje si morálne výhody, ukrývajúc sa pod dáždnikom NATO.



Podpredseda írskej vlády Micheál Martin uviedol, že vláda nemá v úmysle vzdať sa vojenskej neutrality, verejná diskusia bude len sondážou aktuálnych potrieb v oblasti bezpečnosti.



Írsky prezident Michael Higgins, ktorého funkcia je do značnej miery reprezentačná, však za začatie diskusie o neutralite Írska a možnosti jeho vstupu do NATO vládu kritizoval a varoval, že sa "zahráva s ohňom". Zároveň ju obvinil z nebezpečného "odklonu" od základov írskej zahraničnej politiky.



Írsky premiér Leo Varadkar v utorok dolnej komore írskeho parlamentu zdôraznil, že verejné konzultácie nemajú "žiadnu skrytú agendu" a budú sa zameriavať na širokú škálu otázok súvisiacich s obranou krajiny. Podľa neho je postoj Írska jasný – "neplánuje vstúpiť do NATO ani inej vojenskej aliancie, chce posilniť len svoj obranyschopnosť ".