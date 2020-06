Súperiace hlavné írske strany sa dohodli na vytvorení koaličnej vlády

Dublin 15. júna (TASR) - Dve hlavné politické strany v Írsku oznámili v pondelok dosiahnutie dohody o podmienkach spoločnej koaličnej vlády. Prišla štyri mesiace po voľbách, ktoré otriasli politickou scénou krajiny, informovala agentúra AP.



Na základe dohody budú strana Fine Gael doterajšieho premiéra Lea Varadkara a strana Fianna Fáil pod vedením Micheála Martina vládnuť spolu s menšou Stranou zelených.



Návrh, ktorý ešte musia schváliť členské základne týchto troch strán, vytvorí rotáciu na poste predsedu vlády. Tým sa stane najskôr Martin, a to do konca roku 2022, keď funkciu odovzdá späť Varadkarovi, uviedla verejnoprávna televízia RTÉ.



"Je to celkovo dobrá dohoda. Teraz ju musíme realizovať," povedal Varadkar, ktorý priznal, že zatiaľ nevie, aký post v kabinete dostane, keď bude vládu viesť Martin.



Ľavicovú nacionalistickú stranu Sinn Féin takáto dohoda vylúči z írskej vlády, aj keď vo februárových voľbách dostala najväčší podiel hlasov.



Výsledky volieb boli úderom pre Fianna Fáil i Fine Gael, centristické strany, ktoré dominovali írskej politike, odkedy krajina pred storočím získala nezávislosť od Británie.



Fianna Fáil má v 160-člennej dolnej komore parlamentu 38 kresiel, Sinn Féin 37, Fine Gael 35 a zelení 12 poslancov.



Následné dlhé rokovania o novej stabilnej vládnej koalícii skomplikovali aj celoštátne obmedzujúce opatrenia vyhlásené v marci s cieľom zamedziť šíreniu nového koronavírusu.