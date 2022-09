Írsko udelilo Instagramu pokutu vo výške 405 miliónov eur

Dublin 6. septembra (TASR) - Írsko udelilo sociálnej sieti Instagram pokutu v rekordnej výške 405 miliónov eur za to, že porušila nariadenia o nakladaní s údajmi detí a mladistvých. V pondelok to oznámila tamojšia Komisia na ochranu údajov (DPC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Konečné rozhodnutie o pokute vo výške 405 miliónov eur sme prijali v piatok," uviedla DPC vo vyhlásení. Dodala, že detaily rozhodnutia zverejní v priebehu budúceho týždňa.



DPC začala na konci roka 2020 vyšetrovanie v súvislosti s obavami, ako platforma nakladá s osobnými údajmi detí a mladistvých. Vyšetrovatelia sa zameriavali na "vhodnosť" instagramových profilov a nastavení používateľských účtov, rovnako ako "zodpovednosť (Instagramu) za ochranu osobných údajov detí ako zraniteľných osôb" na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) EÚ, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2018.



Nariadenie GDPR umožňuje úradom na ochranu údajov udeľovať prísne pokuty za jeho porušenie. Keďže európske hlavné sídlo spoločnosti Meta, ktorá Instagram vlastní, sa nachádza v Dubline, uplatňovanie a monitorovanie dodržiavania GDPR spadá do kompetencií tamojšieho DPC.



Vlani DPC udelilo dovtedy najvyššiu finančnú pokutu za porušenie GDPR vo výške 225 miliónov eur aj platforme WhatsApp, ktorú tiež vlastní Meta. Patrí pod ňu aj sociálna sieť Facebook, ktorá vlani dostala za 12 porušení GDPR pokutu 17 miliónov eur.



Meta sa k pokute írskeho DPC pre Instagram oficiálne nevyjadrila, no írske štátne médiá priniesli vyjadrenie hovorcu spoločnosti, podľa ktorého sa vyšetrovatelia sústredili na "staré nastavenia, ktoré boli pred viac ako rokom aktualizované". Platforma vraj odvtedy zaviedla množstvo nových prvkov, ktoré majú pomôcť pri ochrane osobných údajov tínedžerov.



"Instagramový profil každej osoby mladšej ako 18 rokov je automaticky nastavený ako súkromný, čiže ich príspevky môžu vidieť len ich sledovatelia. Dospelí takisto nemôžu posielať správy tínedžerom, ak ich nesledujú," dodal hovorca.



Spoločnosť s udelenou pokutou nesúhlasí a plánuje sa odvolať, píše AFP.