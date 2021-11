Írsko uvažuje, že znovu zavedie povinnú karanténu v hoteloch

Dublin 27. novembra (TASR) - Írsko zvažuje, že znovu zavedie povinnú karanténu v hoteloch. Odporučilo tiež svojim obyvateľom, aby necestovali do siedmich juhoafrických krajín, ak to nie je nevyhnutné. Dôvodom na obavy je nový variant koronavírusu, informoval v piatok írsky minister zdravotníctva Stephen Donnelly, citovaný tlačovou agentúrou Reuters.



Nový variant označený gréckym písmenom omikron zistili v Juhoafrickej republike (JAR) a najviac rozšírený je zatiaľ v okolitých štátoch.



Hoci Írsko nemá priame lety do Botswany, Eswatini (bývalého Svazijska), Lesotha, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky (JAR) a Zimbabwe, vyzvalo všetkých írskych obyvateľov, aby sa čo najskôr vrátili a išli pri príchode na desať dní do domácej karantény.



"Dostal som od hlavného hygienika radu, aby som presadzoval myšlienku, že povinná karanténa v hoteloch je niečo, o čom by sme mali uvažovať," povedal pre štátnu stanicu RTE Donnelly a citovala ho aj agentúra Reuters.



Minister dodal, že začiatkom budúceho týždňa predloží do parlamentu legislatívu a tá umožní obnoviť tento karanténny režim v hoteloch, ktorý bol koncom septembra zrušený.