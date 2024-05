Írsko uzná palestínsky štát do konca mája, tvrdí tamojší minister

Dublin 15. mája (TASR) - Írsko uzná palestínsku štátnosť do konca mája, oznámil v stredu tamojší minister zahraničných vecí Micheál Martin. Dátum však nespresnil, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Konkrétny dátum je stále pohyblivý, pretože stále rokujeme s niektorými krajinami o spoločnom uznaní palestínskeho štátu," uviedol. Dodal, že presný termín oznámia v nasledujúcich dňoch a bude to určite ešte v máji.



Lídri Španielska, Írska, Slovinska a Malty ešte v marci v spoločnom vyhlásení uviedli, že plánujú uznať palestínsky štát. Dublin už dlhšie tvrdí, že v zásade nemá námietky proti oficiálnemu uznaniu palestínskeho štátu, ak by to mohlo pomôcť mierovému procesu na Blízkom východe.



Izraelská ofenzíva proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy však dala tejto záležitosti nový impulz. Minulý týždeň informoval šéf európskej diplomacie Josep Borrell, že Španielsko, Írsko a Slovinsko plánujú uznať palestínsky štát 21. mája, pričom ďalšie krajiny ich zrejme budú nasledovať.



Vojna v Pásme Gazy nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom podľa izraelských údajov zahynulo 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská odvetná ofenzíva zabila v palestínskej enkláve viac ako 35.000 ľudí, väčšinou žien a detí, uvádza ministerstvo zdravotníctva územia ovládaného Hamasom.