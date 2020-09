V Dubline od soboty začnú platiť nové obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dublin 18. septembra (TASR) - Írska vláda zavedie v Dubline od soboty nové obmedzenia z dôvodu znepokojenia z prudkého nárastu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News.Opatrenia vstúpia do platnosti od piatkovej polnoci. Zahŕňajú obmedzenia prevádzky stravovacích zariadení vo vnútorných priestoroch i obmedzenia v oblasti cestovania. Obyvatelia budú vyzvaní, aby podľa možnosti pracovali z domu.Takisto sú zakázané zhromaždenia osôb vo vnútorných priestoroch a limitovaný je i počet návštevníkov na svadbách, uvádza na svojej webovej stránke denník The Irish Times.Vláda v hlavnom meste zavedie obmedzenia zodpovedajúce tretiemu stupňu opatrení. Plán na stredne dlhé obdobie, ktorý írska vláda predstavila v septembri, má päť stupňov varovania, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke írska vláda. Tie sú pre jednotlivé oblasti krajiny aktivované na základe počtu a miesta výskytu prípadov, ohnísk nákazy a ďalších údajov.Tretí stupeň zatiaľ aktivovali len v Dubline. Pre zvyšok krajiny platí druhý stupeň.Írsky premiér Micheál Martin podľa Sky News povedal, že navzdory úsiliu Dublinčanov je mesto v súčasnosti "", čo znamená, že sa môže vrátiť k "".Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Írsko Ronan Glynn upozornil, že počet ľudí v nemocniciach s ochorením COVID-19 sa od minulého mesiaca prudko zvýšil a takisto narástol aj počet nakazených medzi osobami nad 65 rokov.Glynn takisto povedal, že reprodukčné číslo vírusu v Írsku je v súčasnosti podľa odhadov medzi 1,3 a 1,7. To znamená, že desať ľudí s ochorením COVID-19 v priemere nakazí ďalších 13 až 17 osôb.