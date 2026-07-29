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SMUTNÁ SPRÁVA: Po havárii zomrel známy herec a hudobník

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Na archívnej snímke z 3. augsuta 2014 írsky hudobník a herec Glen Hansard vystupuje v Chicagu. Foto: TASR/AP

V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej soulovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly.

Autor TASR
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Dublin 29. júla (TASR) - Pri nehode na motorke zomrel v stredu skoro ráno v Dubline írsky hudobník a herec, držiteľ Oscara Glen Hansard (56). Informáciu o jeho smrti oznámil jeho manažment, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Agentúra ATC Management pre írskeho verejnoprávneho vysielateľa RTÉ uviedla, že rodina Glena Hansarda je jeho smrťou „hlboko šokovaná a zarmútená“.

Írska polícia spresnila, že Hansard prišiel o život pri nehode motocykla v mestskej časti Lucan v stredu pred 4.30 h ráno miestneho času (5.30 h SELČ). V oficiálnom vyhlásení polícia jeho meno nespomenula, uviedla iba, že ho ošetrili priamo na mieste a o krátky čas vyhlásili za mŕtveho.



Hansard počas svojej kariéry spájal herectvo s hudbou, píše AP. V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej soulovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly z nízkorozpočtového filmu Once. V tejto snímke stvárnil hlavnú úlohu po boku českej hudobníčky Markéty Irglovej.

Bol tiež dlhoročným frontmanom rockovej skupiny The Frames, pôsobil v rámci hudobného dua The Swell Season a vydal viacero sólových albumov vrátane nahrávky Didn’t He Ramble, ktorá bola v roku 2016 nominovaná na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album.
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