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SMUTNÁ SPRÁVA: Po havárii zomrel známy herec a hudobník
V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej soulovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly.
Autor TASR
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Dublin 29. júla (TASR) - Pri nehode na motorke zomrel v stredu skoro ráno v Dubline írsky hudobník a herec, držiteľ Oscara Glen Hansard (56). Informáciu o jeho smrti oznámil jeho manažment, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Agentúra ATC Management pre írskeho verejnoprávneho vysielateľa RTÉ uviedla, že rodina Glena Hansarda je jeho smrťou „hlboko šokovaná a zarmútená“.
Írska polícia spresnila, že Hansard prišiel o život pri nehode motocykla v mestskej časti Lucan v stredu pred 4.30 h ráno miestneho času (5.30 h SELČ). V oficiálnom vyhlásení polícia jeho meno nespomenula, uviedla iba, že ho ošetrili priamo na mieste a o krátky čas vyhlásili za mŕtveho.
Hansard počas svojej kariéry spájal herectvo s hudbou, píše AP. V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej soulovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly z nízkorozpočtového filmu Once. V tejto snímke stvárnil hlavnú úlohu po boku českej hudobníčky Markéty Irglovej.
Bol tiež dlhoročným frontmanom rockovej skupiny The Frames, pôsobil v rámci hudobného dua The Swell Season a vydal viacero sólových albumov vrátane nahrávky Didn’t He Ramble, ktorá bola v roku 2016 nominovaná na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album.
Agentúra ATC Management pre írskeho verejnoprávneho vysielateľa RTÉ uviedla, že rodina Glena Hansarda je jeho smrťou „hlboko šokovaná a zarmútená“.
Írska polícia spresnila, že Hansard prišiel o život pri nehode motocykla v mestskej časti Lucan v stredu pred 4.30 h ráno miestneho času (5.30 h SELČ). V oficiálnom vyhlásení polícia jeho meno nespomenula, uviedla iba, že ho ošetrili priamo na mieste a o krátky čas vyhlásili za mŕtveho.
Hansard počas svojej kariéry spájal herectvo s hudbou, píše AP. V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej soulovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly z nízkorozpočtového filmu Once. V tejto snímke stvárnil hlavnú úlohu po boku českej hudobníčky Markéty Irglovej.
Bol tiež dlhoročným frontmanom rockovej skupiny The Frames, pôsobil v rámci hudobného dua The Swell Season a vydal viacero sólových albumov vrátane nahrávky Didn’t He Ramble, ktorá bola v roku 2016 nominovaná na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album.