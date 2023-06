Írsko v rámci ochrany klímy zvažuje utratenie 200.000 kusov dobytka

Dublin 19. júna (TASR) - Írsko zvažuje, že v priebehu nasledujúcich troch rokov utratí až 200.000 kusov dobytka, čo by malo Dublinu pomôcť dosiahnuť stanovené ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvolala na írske ministerstvo poľnohospodárstva.



Predseda írskej Asociácie dodávateľov mliečnych výrobkov (ICMSA) Paul McCormack vyhlásil, že sú už v tejto záležitosti naplánované rokovania medzi írskymi mliekarmi a predstaviteľmi vlády.



Tento plán by však museli podporiť aj poslanci írskeho parlamentu a vyčleniť naň i potrebný finančný obnos, hoci utratenie dobytka by malo byť dobrovoľným rozhodnutím jednotlivých chovateľov. Írsky rezort poľnohospodárstva avizoval, že farmárom v tejto spojitosti ponúkne atraktívne stimuly.



DPA pripomína, že podľa nedávneho vyhlásenia Írskej agentúry na ochranu životného prostredia táto ostrovná krajina s najväčšou pravdepodobnosťou nedokáže splniť svoje klimatické ciele. Jedným z nich je zníženie emisií z poľnohospodárskej činnosti do roku 2030 o 4–20 percent. Írsko chce tiež znížiť svoje celkové emisie o 30 percent v porovnaní s hodnotami nameranými v roku 2005.