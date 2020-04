Írsko predĺžilo opatrenia v oblasti obmedzenia pohybu osôb

Dublin 11. apríla (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar v piatok oznámil, že platnosť obmedzenia pohybu osôb v súvislosti s pandémiou koronavírusu bude predĺžená do 5. mája, informovala agentúra AFP.



Vláda podľa Varadkara súhlasila s "odporúčaniami expertov", podľa ktorých má byť platnosť opatrení predĺžená. Polícia bude mať v súvislosti s bojom proti epidémii aj naďalej posilnené právomoci, ktoré získala v stredu 8. apríla.



Írska vláda zatvorila školy a univerzity 12. marca a obmedzenie pohybu osôb zaviedla 27. marca s pôvodnou platnosťou do 12. apríla, pripomína AFP. Vláda zakázala aj akékoľvek verejné alebo súkromné zhromaždenia "ľubovoľného počtu ľudí" mimo jednej domácnosti.



Právne predpisy prijaté v írskom parlamente pred dvoma týždňami umožňujú vláde, aby počas krízy obmedzila cestovanie ľudí po krajine, pokiaľ nejde o nevyhnutné prípady. Porušovateľom zákazu hrozí pokuta až do 2500 eur a/alebo šesť mesiacov väzenia.



Minister zdravotníctva Simon Harris povedal, že súčasné opatrenia úspešne obmedzili šírenie nákazy.



Írsko na základe štvrtkových údajov ministerstva zdravotníctva zaznamenalo 263 úmrtí na následky ochorenia COVID-19 a 6574 prípadov nákazy.