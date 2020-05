Írsko začne v pondelok uvoľňovať opatrenia na boj s koronavírusom

Dublin 15. mája (TASR) - Írsko začne v pondelok uvoľňovať opatrenia zavedené v súvislosti s novým koronavírusom. V piatok to oznámil premiér Leo Varadkar, ktorého citovali agentúry AFP a Reuters.



"Môžem potvrdiť, že je bezpečné začať s prvou fázou nášho plánu uvoľňovania opatrení od pondelka," uviedol Varadkar.



Vláda takisto po prvýkrát odporučila obyvateľom nosiť na verejnosti rúška.



Po novom bude pre všetkých ľudí prichádzajúcich do krajiny povinná 14-dňová karanténa. Výnimku budú mať tí, ktorí prídu zo Severného Írska.



Írsko zaviedlo obmedzenia pohybu na konci marca. Zavreli sa všetky podniky a obchody s výnimkou supermarketov a čerpacích staníc. Plán uvoľňovania je podľa Reuters jeden z najkonzervatívnejších v Európe.



V prvej fáze, ktorá by sa mala spustiť v pondelok, sa budú môcť otvoriť záhradné centrá, opravovne a povolia sa stavebné práce. Ľudia sa budú môcť opäť stretnúť s osobami, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Budú si takisto môcť ísť zahrať tenis alebo golf.



Reštaurácie a kaviarne zostanú podľa plánu zatvorené až do konca júna, hotely do júla. Školy sa otvoria až v septembri.



Plán uvoľňovania opatrení Varadkarova dočasná vláda predstavila 1. mája. Pozostávať by mal z piatich fáz, ktoré by mala vláda spúšťať v trojtýždňových rozstupoch, uvádza agentúra AP.



Írsko dosiaľ potvrdilo 23.827 prípadov nákazy koronavírusom a 1506 úmrtí.