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Írsko zakázalo vstup do krajiny izraelským ministrom
Ben Gvir a Smotrič sú radikálnymi stúpencami izraelského osadníckeho hnutia.
Autor TASR
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Dublin 5. júna (TASR) - Írska vláda v piatok zakázala dvom radikálnym členom izraelskej vlády vstup do krajiny. Opatrenie sa týka ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a ministra financií Becacela Smotriča. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a vysielateľa RTÉ.
Írsky minister spravodlivosti Jim O'Callaghan nariadil imigračným úradníkom, aby odopreli vstup Ben Gvirovi a Smotričovi v prípade, ak by sa pokúsili vstúpiť na írske územie, keďže „sa podieľali na vyvolaní súčasnej katastrofy v Pásme Gazy“, uvádza sa vo vyhlásení.
Izraelskí ministri sa usilujú o vyhnanie Palestínčanov z ich vlasti, vyhlásil írsky premiér Micheál Martin a vyzval, aby boli proti nim prijaté kroky na úrovni Európskej únie. „Podľa môjho názoru ich správanie oprávňuje uvalenie sankcií aj na úrovni EÚ, a to je niečo, čo budeme presadzovať. Či sa nám podarí získať dostatočnú podporu v celej EÚ, je už iná vec,“ povedal.
Vstup Ben Gvirovi pred dvoma týždňami zakázalo aj Francúzsko. Reagovalo tak na jeho „neospravedlniteľné správanie“ voči účastníkom propalestínskej flotily Global Sumud. Na uvalenie sankcií na úrovni EÚ vyzvali Paríž, Madrid aj Rím.
Diplomati z 27 členských krajín EÚ v súčasnosti diskutujú o uvalení sankcií na oboch izraelských ministrov, avšak nie je jasné, či návrh získa potrebnú jednomyseľnú podporu, pripomenul denník Irish Times. Zdroj oboznámený s obsahom rokovaní uviedol, že Nemecko, ktoré patrí k tradičným podporovateľom Izraela, je naklonené uvaleniu sankcií na Ben Gvira, nie však Smotriča. Proti sankciám na oboch politikov sa zatiaľ stavia Česko, ktoré tak môže celý proces zablokovať.
Ben Gvir a Smotrič sú radikálnymi stúpencami izraelského osadníckeho hnutia. Patria medzi najhlasnejších podporovateľov izraelskej invázie v Pásme Gazy aj v Libanone. Obaja sú predsedami koaličných strán a patria preto medzi dôležitých členov vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Írsky minister spravodlivosti Jim O'Callaghan nariadil imigračným úradníkom, aby odopreli vstup Ben Gvirovi a Smotričovi v prípade, ak by sa pokúsili vstúpiť na írske územie, keďže „sa podieľali na vyvolaní súčasnej katastrofy v Pásme Gazy“, uvádza sa vo vyhlásení.
Izraelskí ministri sa usilujú o vyhnanie Palestínčanov z ich vlasti, vyhlásil írsky premiér Micheál Martin a vyzval, aby boli proti nim prijaté kroky na úrovni Európskej únie. „Podľa môjho názoru ich správanie oprávňuje uvalenie sankcií aj na úrovni EÚ, a to je niečo, čo budeme presadzovať. Či sa nám podarí získať dostatočnú podporu v celej EÚ, je už iná vec,“ povedal.
Vstup Ben Gvirovi pred dvoma týždňami zakázalo aj Francúzsko. Reagovalo tak na jeho „neospravedlniteľné správanie“ voči účastníkom propalestínskej flotily Global Sumud. Na uvalenie sankcií na úrovni EÚ vyzvali Paríž, Madrid aj Rím.
Diplomati z 27 členských krajín EÚ v súčasnosti diskutujú o uvalení sankcií na oboch izraelských ministrov, avšak nie je jasné, či návrh získa potrebnú jednomyseľnú podporu, pripomenul denník Irish Times. Zdroj oboznámený s obsahom rokovaní uviedol, že Nemecko, ktoré patrí k tradičným podporovateľom Izraela, je naklonené uvaleniu sankcií na Ben Gvira, nie však Smotriča. Proti sankciám na oboch politikov sa zatiaľ stavia Česko, ktoré tak môže celý proces zablokovať.
Ben Gvir a Smotrič sú radikálnymi stúpencami izraelského osadníckeho hnutia. Patria medzi najhlasnejších podporovateľov izraelskej invázie v Pásme Gazy aj v Libanone. Obaja sú predsedami koaličných strán a patria preto medzi dôležitých členov vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.