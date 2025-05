Írsko zakáže dovoz tovarov z izraelských osád na palestínskom území

Dublin 28. mája (TASR) - Írska vláda v utorok schválila návrh zákona o zákaze dovozu tovaru z izraelských osád na palestínskom území okupovanom Izraelom. Dublin sa tak opiera o vlaňajšie rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), podľa ktorého je izraelská okupácia Západného brehu Jordánu, východného Jeruzalema a Pásma Gazy nezákonná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Vláda súhlasila s tým, že podporí legislatívu zakazujúcu obchodovanie s tovarom s nelegálnymi osadami na okupovanom palestínskom území,“ uviedol pre AFP hovorca írskeho ministerstva zahraničných vecí. „Podľa názoru vlády je to povinnosť vyplývajúca z medzinárodného práva,“ dodal.



Írsky vicepremiér Simon Harris pred schválením vyjadril nádej, že ostatné krajiny Európskej únie (EÚ) budú príklad Dublinu nasledovať. „Dúfam, že keď dnes táto malá európska krajina urobí toto rozhodnutie a stane sa jednou z prvých krajín, a pravdepodobne prvou krajinou v západnom svete, ktorá zváži (takúto legislatívu), dúfam, že to inšpiruje ďalšie európske krajiny, aby sa k nám pridali,“ vyhlásil Harris.



Zákaz by mal mať podľa AFP symbolický a minimálny hospodársky dosah, keďže Írsko z okupovaných regiónov dovážalo prevažne ovocie, zeleninu a drevo a v rokoch 2020 až 2024 mal tento obchod hodnotu menej ako jeden milión eur.



Hovorca írskeho rezortu diplomacie dodal, že ďalšie informácie ohľadom návrhu budú vláde predložené „v najbližších týždňoch“. Zákon pravdepodobne nebude prijatý skôr ako na jeseň, dodáva AFP.



Írsko minulý rok spolu so Španielskom, Nórskom a Slovinskom oficiálne uznalo existenciu Palestínskeho štátu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli naznačil, že Paríž by sa k týmto krajinám mohol pridať už budúci mesiac.