Bombový útok IRA z roku 1982 má dohru, pred súd postavili muža

Londýn 22. augusta (TASR) - Pred dublinský súd sa vo štvrtok postavil 61-ročný muž zadržaný v súvislosti s bombovým útokom Írskej republikánskej armády (IRA), pri ktorom v roku 1982 zahynuli traja severoírski policajti. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Martin McCauley bol v stredu zatknutý na základe žiadosti severoírskej polície v spojitosti s vraždami seržanta Kráľovskej ulsterskej polície (RUC) Seana Quinna a strážmajstrov Allana McCloya a Paula Hamiltona.



Plán obžalovať McCauleyho z vraždy by v súčasnosti znamenal zriedkavé trestné stíhanie v súvislosti s násilím známym ako "Nepokoje", ktoré panovalo od konca 60. rokov do roku 1998, keď bola podpísaná Veľkopiatková dohoda.



V tomto konflikte stáli proti sebe írski republikáni a britskí lojalisti s bezpečnostnými silami. "Nepokoje" si vyžiadali 3600 mŕtvych a 50.000 zranených.



Zákon prijatý britskou vládou minulý rok by po 1. máji zabezpečil imunitu pre väčšinu trestných činov militantných skupín a britských vojakov. Súd v Belfaste však vo februári rozhodol, že zákon nie je v súlade so smernicami o ľudských právach. Vláda sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala.



Prokuratúra uviedla, že rozhodnutie vzniesť obvinenie v prípade troch vrážd bolo prijaté ešte v apríli, pred nadobudnutím účinnosti zákona.



Traja policajti zahynuli 27. októbra 1982, keď ich neoznačené auto vybuchlo neďaleko mesta Lurgan v severoírskom grófstve Armagh. Nálož bola odpálená na diaľku.



McCauleyho úloha pri útoku nebola presne určená, ale existujú forenzné dôkazy, ktoré ho spájajú s týmto dôkladne naplánovaným útokom; ten vykonali dvaja členovia IRA.



Sudca nariadil McCauleyho zadržať až do pojednávania na trestnom súde, ktoré sa bude konať na budúci týždeň v stredu.