Írsko zatvorí všetky podniky, ktorých služby nie sú nevyhnutné

Dublin 24. marca (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar v utorok oznámil, že od polnoci miestneho času sa v krajine zatvoria všetky podniky a prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné na zaistenie základných potrieb pre obyvateľov. Toto opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu, uviedla agentúra AFP.



"Ide o bezprecedentné kroky reagujúce na bezprecedentnú mimoriadnu situáciu," povedal Varadkar s tým, že opatrenia ostanú v platnosti predbežne do 19. apríla.



Zatvorené tak budú všetky divadlá, kiná, kluby, posilňovne, voľnočasové centrá, herne a podobné zariadenia. Zrušené budú aj všetky podujatia, ktoré sa mali konať vnútri či vonku. Reštaurácie a kaviarne budú pre verejnosť taktiež zatvorené, zákazníkom však svoje služby môžu naďalej ponúkať prostredníctvom donáškových služieb či bezkontaktného osobného odberu (takeaway).



Varadkar tiež uviedol, že na jednom mieste by sa nemali zhromažďovať viac ako štyria ľudia. Školy, univerzity, predškolské zariadenia či bary, ktoré vláda nariadila zatvoriť už skôr, ostanú zatvorené taktiež prinajmenšom do 19. apríla.



Varadkar zároveň vyzval občanov, aby v prípade, že to nie je absolútne nevyhnutné, do zamestnania nechodili a pracovali z domu, píše denník The Irish Times. Premiér tiež uviedol, že zatváranie továrni či stavenísk nie je nevyhnutné, úrady však budú dohliadať na to, aby sa na takýchto miestach dodržiavali odstupy medzi jednotlivcami, ak je to možné.



Obyvateľov Írska premiér vyzval, aby čo najmenej chodili von. Robiť by tak mali len z dôvodu nákupu základných potrieb, lekárskeho či stomatologického vyšetrenia, aby pomohli iným či v rámci fyzickej aktivity ako je prechádzka.



Vyhnúť by sa tiež mali neopodstatneným návštevám v domoch iných ľudí. "Nemalo by sa zbytočne cestovať do zahraničia ani v rámci krajiny," dodal.



V Írsku dosiaľ v súvislosti s koronavírusom zaznamenali 1125 prípadov nákazy a šesť úmrtí.