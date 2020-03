Írsko zavádza obmedzenie pohybu osôb

Dublin 27. marca (TASR) - Írsko zavádza od polnoci obmedzenie pohybu osôb v snahe zastaviť šírenie koronavírusu, oznámil v piatok večer írsky premiér Leo Varadkar.



"Všetci musia zostať doma, a to za každých okolností," vyhlásil Varadkar o nových opatreniach, ktoré vstúpia do platnosti o polnoci z piatka na sobotu a potrvajú do 12. apríla, uviedla agentúra AFP.



Zakazujú sa aj akékoľvek verejné alebo súkromné zhromaždenia "ľubovoľného počtu ľudí" mimo jednej domácnosti.



"Sú to radikálne kroky zamerané na záchranu čo najviac životov ľudí," uviedol Varadkar na tlačovej konferencii.



Výnimkami budú napríklad návšteva lekára, nákup potravín či cestovanie zo "životne dôležitých rodinných dôvodov".



V Írsku potvrdili dosiaľ 2121 prípadov infekcie koronavírusom, z toho 22 smrteľných.