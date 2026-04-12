< sekcia Zahraničie
Írsko zníži dane z palív, aby zastavila protesty proti rastúcim cenám
Autor TASR
Dublin 12. apríla (TASR) - Írsky premiér Micheál Martin po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí vlády oznámil ďalšie zníženie daní z pohonných látok a odklad zvýšenia uhlíkovej dane v reakcii na rozsiahle protesty, ktoré vyvolala palivová kríza. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA. Balík opatrení v hodnote približne 505 miliónov eur nadväzuje na ten predchádzajúci za 250 miliónov eur, ktorý bol predstavený pred takmer tromi týždňami.
Protesty – vrátane blokád jedinej írskej rafinérie ropy a ďalších kľúčových skladov – ochromili distribúciu paliva v celej krajine a vyvolali policajné zásahy, ktoré viedli k viacerým zatknutiam počas stretov medzi poriadkovými jednotkami a nespokojnými ľuďmi.
Prevažne dopravcovia, farmári a pracovníci v poľnohospodárstve v utorok spustili koordinované akcie, vrátane pomaly sa pohybujúcich konvojov a úplných blokád hlavných diaľnic, ako aj kritickej infraštruktúry. Väčšina týchto protestov sa do nedeľného poludnia skončila.
Protestujúci vyzvali írsku vládu na okamžité kroky na zníženie cien palív, ktoré podľa nich dosiahli neudržateľnú úroveň a ohrozujú podnikanie.
Narušenie distribučnej siete, ktoré spôsobilo, že viac ako tretina z približne 1500 čerpacích staníc v krajine zostala bez paliva, vyvolalo vážne obavy o zabezpečenie základných služieb, ako sú záchranné zložky, zdravotná starostlivosť či zásobovanie krmivom pre hospodárske zvieratá.
Vládni ministri odmietli priame rokovania s protestujúcimi a namiesto toho diskutovali so zástupcami dopravného a poľnohospodárskeho sektora. Výsledkom bol balík opatrení oznámený v nedeľu, ktorý zahŕňa predĺženie už skôr oznámeného zníženia spotrebnej dane z benzínu, nafty a takzvanej zelenej nafty od konca mája do konca júla. Súčasťou je aj ďalšie zníženie minimálnych daní, o 10 centov na liter benzínu, rovnako 10 centov v prípade nafty a 2,4 centu na zelenú naftu.
Vláda zároveň odloží plánované zvýšenie uhlíkovej dane, ktoré malo vstúpiť do platnosti v máji, až na október.
Zavedená bude tiež schéma podpory pre dopravcov, poskytovateľov školskej dopravy a niektorých komerčných prevádzkovateľov, ako aj dotácie na palivo pre odvetvie poľnohospodárstva a rybolovu.
Opozičné strany ostro kritizovali reakciu vlády na krízu s cenami palív aj jej postup pri riešení protestov. Strana Sinn Féin plánuje predložiť návrh na vyslovenie nedôvery, keď sa v utorok zíde parlament.
