Írsko zruší lockdown 22. októbra

Dublin 31. augusta (TASR) - Írsko v utorok oznámilo, že sa naplno znovu otvorí 22. októbra, po 18 mesiacoch lockdownov zavedených s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



"Teraz je pravý čas začať prechádzať od nariadení a rozsiahleho obmedzovania osobnej slobody ľudí k spôsobu fungovania, ktorý je založený predovšetkým na odporúčaniach zdravotníckych úradov, na osobnom správaní, úsudku a zodpovednosti," povedal v televíznom vysielaní írsky premiér Micheál Martin.



Od 6. septembra nastane uvoľňovanie obmedzení pri organizovaných vnútorných aj vonkajších podujatiach a hromadných stretnutiach. Divadelné, hudobné a živé podujatia sa v tejto fáze budú môcť konať pre zaočkovaných ľudí na 60 percent kapacity vnútorných zariadení a na 75 percent kapacity vonkajších areálov.



Obmedzenia pre vnútorné a vonkajšie hromadné aktivity sa budú potom ďalej uvoľňovať od 20. septembra.



Vláda dúfa, že 22. októbra už bude môcť zrušiť zákonom stanovenú požiadavku, aby ľudia dokazovali svoju imunitu pri vstupe do vnútorných pohostinstiev a na ďalšie podujatia.



Vláda chce dosiahnuť, aby mohla zrušiť všetky zostávajúce obmedzenia pre vnútorné a vonkajšie podujatia, ako aj zákonom stanovenú povinnosť nosiť rúško vonku a vo vnútorných súkromných priestoroch.



"Museli sme prijať také obmedzenia našich osobných slobôd, ktoré by boli ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľné," povedal premiér.



"Ochrana životov a verejného zdravia si vyžadovali druhy politiky, ktoré boli často skľučujúce. Držali sme spolu, maximálne sme dodržiavali odporúčania, robili sme to, čo od nás žiadali, a dávali sme pozor jeden na druhého," dodal Martin.



Budúcu fázu umožnilo úspešné očkovanie obyvateľstva v Írsku, kde je úplne zaočkovaných takmer 90 percent dospelých, povedal Martin.



Varoval však: "Je veľmi nepravdepodobné, že sa niekedy koronavírusu úplne zbavíme. V skutočnosti očakávame, že v nasledujúcich týždňoch budeme svedkami nárastu v počte prípadov nákazy."



V Írsku s približne piatimi miliónmi obyvateľov zomrelo na ochorenie COVID-19 vyše 5000 ľudí.