Írsko zrýchli uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19

Dublin 5. júna (TASR) – Írsko v nasledujúcich dňoch urýchli zmierňovanie obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2. Oznámil to v piatok írsky premiér Leo Varadkar, píše agentúra AFP.



"Dnes môžem potvrdiť, že je bezpečné prejsť do druhej fázy plánu znovuotvorenia našej krajiny, ktorá sa začne v pondelok," povedal Varadkar.



Zároveň avizoval, že cestovná mapa sa skráti z piatich na štyri fázy. "Leto nie je stratené a ak udržíme vírus pod kontrolou, môže to byť leto nádeje," konštatoval.



V pondelok sa znova otvoria všetky maloobchodné predajne, ale s rozfázovanými otváracími hodinami. Obyvatelia budú môcť cestovať v rámci regiónu, v ktorom žijú, resp. do vzdialenosti 20 kilometrov od svojho bydliska.



Otvoria sa aj detské ihriská, knižnice a znova sa môžu organizovať detské tábory v prírode či preteky chrtov, uviedol denník The Guardian. Športové aktivity v prírode budú povolené pre skupiny maximálne 15 osôb. Osoby nad 70 rokov alebo so zhoršeným zdravotným stavom sa môžu stretnúť s obmedzeným počtom ľudí.



Mimoriadne karanténne opatrenia, ktoré boli zavedené 28. marca, sa neskončia až v auguste, ako to bolo pôvodne avizované, ale už v júli. Od 29. júna by sa mali otvoriť hotely, reštaurácie a pohostinstvá pripravujúce jedlo.



"Dosahujeme pokrok, ideme správnym smerom a máme právo znova byť optimistickí do budúcnosti," uviedol Varadkar.



Írsko podľa oficiálnych údajov eviduje 1664 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Počas vrcholu pandémie v apríli zaznamenalo za jeden deň aj 77 úmrtí - do štvrtka sa toto číslo znížilo na päť. V pondelok - týždeň po vstupe do prvej fázy zmierňovania obmedzení - v krajine neregistrovali po prvý raz za viac než dva mesiace žiadnu obeť choroby COVID-19.



"Dokázali sme, že vieme zastaviť vírus, ale teraz stojíme pred ďalšou skúškou," povedal írsky minister zdravotníctva Simon Harris. "Musíme dokázať, že vieme popri ňom žiť a súčasne ho vieme oslabiť," dodal. "Musíme zostať opatrní, obozretní a spolu," vyzval ľudí.