Írsko zvažuje obmedziť Ukrajincom dĺžku pobytu v štátnych ubytovaniach

Dublin 23. októbra (TASR) - Írska vláda zvažuje, že ukrajinským utečencom obmedzí dĺžku pobytu v štátnych ubytovacích zariadeniach na tri mesiace. Následne by si museli nájsť vlastné ubytovanie. S odvolaním na vládne zdroje o tom informujú írske médiá, píše agentúra Reuters.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu utieklo do Írska približne 100.000 Ukrajincov. K tohtoročnému septembru je približne 72.000 utečencov ubytovaných v štátom zabezpečených zariadeniach.



Súčasný systém v Írsku je podľa Reuters už niekoľko mesiacov preťažený vzhľadom na nedostatok ubytovacích kapacít a utečenci musia niekedy bývať v provizórnych zariadeniach, ako sú športové haly alebo v stanoch.



Írske médiá informovali, že prerokovávaná zmena by sa vzťahovala na nových prichádzajúcich, ktorí by si po troch mesiacoch strávených v štátnych ubytovaniach museli nájsť súkromné nájomné bývanie či pobývať v domoch, ktoré majú Íri navyše. Takmer 17.000 Ukrajincov už býva v izbách či nehnuteľnostiach poskytnutých majiteľmi domov, ktorí na tento účel dostávajú príspevok od štátu.



Hovorca oddelenia pre integráciu povedal, že írska vláda v súčasnosti prehodnocuje svoj doterajší prístup, pričom berie do úvahy potrebu prechodu na udržateľnejší spôsob ubytovania, ktorý prijali iné členské štáty EÚ. Dosiaľ však podľa neho nebolo prijaté žiadne rozhodnutie týkajúce sa zmeny súčasnej politiky.



Ministerstvo financií predpokladá, že náklady v súvislosti s poskytovaním ubytovania a výhod pre ukrajinských utečencov porastú na 2,5 miliardy eur v roku 2024.



Reuters dodáva, že nepomer dopytu a ponuky nájomného bývania v Írsku v čase, keď ekonomika a populácia rýchlo rástli, viedli k rekordnému zvýšeniu počtu bezdomovcov a rekordne vysokým nájmom.



Na hlavnej írskej webovej stránke s ponukami nehnuteľností Daft.ie bolo v pondelok k dispozícii len 1794 nehnuteľností na prenájom pre vyše päť miliónov obyvateľov, všíma si Reuters.