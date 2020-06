Írsky europoslanec sa vo videohovore objavil bez nohavíc

Brusel 2. júna (TASR) - Írsky europoslanec Luke Ming Flanagan sa na videkonferencii výboru Európskeho parlamentu týkajúcej sa poľnohospodárstva objavil bez nohavíc. Zrejme si totiž neuvedomil, že kamera zachytila aj jeho holé nohy, napísal denník The Irish Times.



Výbor sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu konal prostredníctvom videkonferencie. Flanagana z hnutia Európska zjednotená ľavica a Severská zelená ľavica (GUE/NGL) video zachytilo pri tom, ako sedí na posteli - v košeli a v trenírkach.



"Dve minúty pred tým som bol v tričku. Rozhodol som sa obliecť si košeľu, aby som vyzeral slušne! To sa mi teda veľmi dobre podarilo," napísal Flanagan na Twitteri s tým, že tesne pred videohovorom si bol vonku zabehať.



Ako uviedol pre The Irish Times, väčšinu takýchto videohovorov absolvuje zo spálne svojho domu, ktorý sa nachádza v írskom grófstve Roscommon, pričom sú v tom čase doma aj jeho deti a manželka.



Tlmočníci, ktorí Flanaganove slová naživo prekladali do rozličných jazykov krajín EÚ, sa počuteľne premáhali potláčať smiech.



EP počas pandémie ochorenia COVID-19 umožnil zákonodarcom pracovať z domu a vytvoril vzdialený hlasovací systém, pomocou ktorého môžu svoje hlasy odovzdať prostredníctvom e-mailu a na debatách sa zúčastňujú cez videohovory.