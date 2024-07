Írsky expremiér Varadkar nebude kandidovať v najbližších voľbách

Dublin 17. júla (TASR) - Bývalý írsky premiér Leo Varadkar v utorok večer oznámil, že nebude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Podľa svojich slov chce objavovať "nové možnosti a príležitosti". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Varadkar odstúpil ako predseda vlády a šéf strany Fine Gael (Klan) ešte v marci. Tvrdil, že sa tak rozhodol z "osobných i politických" dôvodov. V krajine v tom čase panovala vnútropolitická kríza. V oboch funkciách ho následne nahradil Simon Haris.



"Som voleným zástupcom už viac ako 20 rokov a bol som zvolený päťkrát. Je to pre mňa najväčšia česť v živote," uviedol Varadkar. Zároveň vyjadril vďačnosť za to, že mal možnosť slúžiť svojej komunite a krajine ako člen mestskej rady a poslanec parlamentu.



Tvrdí, že sa nikdy nepovažoval za kariérneho politika. "Rád by som zistil, ako môžem spoločnosti prispieť iným spôsobom," dodal s tým, že dokončí svoje funkčné obdobie v dolnej komore parlamentu (Dáil Éireann).



Najbližšie parlamentné voľby v Írsku by sa mali konať budúci rok. Podľa DPA sa však objavili špekulácie, že vzhľadom na priaznivé výsledky vládnych strán - Fine Gael (Klan) a Fianna Fáil (Republikánska strana) - vo voľbách do Európskeho parlamentu a do miestnych samospráv by mohli byť vyhlásené už skôr.



Varadkar ohlásil svoju rezignáciu 20. marca po dvoch neúspešných referendách o zmenách v ústave týkajúcich sa definície rodiny a úlohy žien, ktoré podporovala vláda. Premiérom bol od decembra 2022, predtým v rokoch 2017-20. Pri prvom zvolení bol najmladším írskym lídrom a prvým írskym premiérom, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.