Írsky minister Coveney: Johnson zámerne vedie Britániu k zrážke s EÚ

Dublin 26. júla (TASR) - Nový britský premiér Boris Johnson zámerne zaviedol Britániu na "cestu zrážky" s Európskou úniou ohľadne rokovaní o brexite, vyhlásil írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney. V piatok jeho vyjadrenie v Belfaste priniesla írska verejnoprávna stanica RTÉ.



"Zdá sa, že vo veci rokovaní o brexite sa zámerne rozhodol poslať Britániu na cestu zrážky s Európskou úniou a s Írskom," vyhlásil Coveney, ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.



"Myslím si, že len on môže zodpovedať otázku, prečo to robí," dodal minister.



Vo svojom prvom prejave v britskom parlamente Johnson vo štvrtok prisľúbil, že bude presadzovať plány na znovuotvorenie dohody, vyrokovanej medzi vtedajšou britskou premiérkou Theresou Mayovou a EÚ - napriek ráznemu odmietaniu takéhoto kroku ostatnými lídrami Únie.



Napätie okolo dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ vyvoláva najmä takzvaná írska "poistka" - navrhovaný mechanizmus, ktorý má pomôcť zachovať jednotný trh EÚ a zabrániť tvrdej hranici na ostrove Írsko. Ide o hranicu medzi Írskou republikou, ktorá je členskou krajinou EÚ, a Severným Írskom, ktoré patrí do Spojeného kráľovstva a teda v prípade brexitu odíde z Únie.



Klauzula o "poistke" bola hlavným dôvodom, prečo dohodu britský parlament počas vládnutia Mayovej trikrát neschválil. To takmer priviedlo Britániu k tvrdému odchodu, ale EÚ termín brexitu predlžovala a nakoniec Mayová prišla o moc.



Avšak Johnson vo štvrtok v parlamente zostril rétoriku týkajúcu sa brexitu bez dohody, čo by znamenalo, že ak Británia nevyrokuje novú dohodu, opustí Úniu a jej trh 31. októbra bez opatrení tlmiacich odchod.



Coveney povedal, že Johnsonove výroky "vôbec nepomáhajú".



"Z hľadiska rokovaní o brexite to bol veľmi zlý deň, ale musíme počkať a uvidíme, či sa tento odkaz z Londýna zmení," dodal šéf írskej diplomacie.