Írsky minister kritizuje ruské vojenské cvičenia pri pobreží

Na snímke sprava írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney, fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto a rakúsky šéf diplomacie Alexander Schallenberg počas stretnutia ministrov zahraničných vecí v Bruseli v pondelok 24. januára 2022. Foto: TASR/AP

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Foto: TASR/AP

Brusel/Dublin 24. januára (TASR) - Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v pondelok vyhlásil, že Rusko plánuje usporiadať taktické vojenské cvičenia pri pobreží jeho krajiny, ale tento krok nie je vítaný vzhľadom na zvýšené napätie a neistotu, či chce Moskva podniknúť inváziu na Ukrajinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Coveney novinárom v Bruseli povedal, že cvičenia sa majú konať 240 kilometrov od juhozápadného pobrežia Írska, v medzinárodných vodách, ale takisto vo výlučnej ekonomickej zóne Írska.uviedol Coveney, keď pricestoval do Bruselu na rozhovory so svojimi kolegami z EÚ, ktoré budú zamerané na Rusko a Ukrajinu.dodal írsky minister.Uznal, že Rusko môže uskutočniť taktické cvičenia v medzinárodných vodách,Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok stretávajú s cieľom znovu ukázať odhodlanie a jednotu v otázke Ukrajiny. Vládne totiž silná neistota ohľadne toho, či má ruský prezident Vladimir Putin v úmysle zaútočiť na Ukrajinu.povedal novinárom v Bruseli šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.Počas dňa sa k rokovaniam ministrov virtuálne pripojí aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Ministri znovu v mene Európy odsúdia zhromažďovanie ruských vojakov pri Ukrajine, kde sa nachádza okolo 100.000 týchto vojakov, tanky, delostrelectvo a ťažké zbrane, píše AP.Ministri zároveň znovu vyzvú na dialóg, predovšetkým prostredníctvom Normandského formátu, ktorý pomohol zmierniť nepriateľské akcie aj v roku 2015 - rok po tom, čo Putin nariadil anektovanie ukrajinského Krymského polostrova. Ministri budú varovať, že ak sa Putin opäť pohne na Ukrajinu, Rusko bude čeliť. Táto cena by mala finančnú a politickú povahu. EÚ tvrdí, že je pripravená uvaliť na Rusko prísne sankcie do niekoľkých dní od útoku.