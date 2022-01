Írsky minister si je istý, že od februára budú uvoľňovať obmedzenia

Dublin 12. januára (TASR) - Írsko by už mohlo od budúceho mesiaca začať uvoľňovať obmedzenia zavedené na spomalenie šírenia koronavírusu, ak počet ľudí vyžadujúcich intenzívnu zdravotnú starostlivosť zostane aj naďalej stabilizovaný. V stredu to vyhlásil popredný minister Eamon Ryan, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Írsko má druhú najvyššiu incidenciu prípadov nákazy v Európe, ale tiež jedno z najvyšších percent podaných posilňujúcich dávok vakcín na európskom kontinente. To pomáha udržiavať počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) na stabilnej úrovni a tiež značne pod vrcholom predchádzajúcich vĺn ochorenia COVID-19.



V posledných dňoch sa spomaľoval aj denný nárast v počte nových hospitalizovaných. A minister pre životné prostredie, klímu a telekomunikácie Ryan povedal, že ak bude údaj o pacientoch na oddeleniach JIS stále stabilný, ekonomika sa začne vynárať zo súčasných obmedzení.



"Som si úplne istý, že začiatkom februára budeme môcť uvoľňovať obmedzenia. Veda tvrdí, že toto bude krátka vlna, a ak sa cez ňu dostaneme so stabilne zníženými počtami hospitalizovaných, potom budeme môcť začať obmedzenia rušiť," povedal novinárom Ryan, líder menšieho koaličného partnera, Strany zelených.



Írska vláda začiatkom decembra zatvorila nočné kluby a znížila kapacitu na podujatiach vo vnútorných priestoroch; potom o dva týždne, keď sa rýchlo šíril variant omikron, zaviedla ďalšie obmedzenia týkajúce sa davov ľudí a nariadila zatváranie barov a reštaurácií o 20.00 h.



Podpredseda vlády Leo Varadkar v utorok podľa agentúry Reuters vyhlásil, že obmedzenia budú pravdepodobne uvoľňované vo fázach.