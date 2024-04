Írsky premiér chce na summite apelovať na uznanie palestínskeho štátu

Brusel 18. apríla (TASR) - Nový írsky premiér Simon Harris plánuje svoj prvý summit EÚ v Bruseli využiť na to, aby lídrov ostatných členských krajín EÚ vyzval na uznanie palestínskeho štátu. Novinárom to povedal po príchode na summit, uvádza agentúra DPA.



Harris vyhlásil, že má v úmysle tlmočiť lídrom EÚ potrebu "posunúť sa vpred" a uznať palestínsky štát.



"Ak veríte v dvojštátne riešenie, myslím si, že takýto pozitívny impulz by mohol byť užitočný a dôležitý," povedal.



"Mám v úmysle využiť príležitosť, že som tu, a hovoriť s ostatnými kolegami o možnosti, že by aj iné krajiny chceli spolu s Írskom a Španielskom pokročiť v uznaní Palestíny ako štátu," dodal Harris. Podľa DPA tým odkazoval na nedávnu návštevu španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v Dubline, na ktorej sa v tejto otázke obe krajiny zhodli.