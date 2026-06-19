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Írsky premiér: Je neprijateľné, že Izrael nekomunikuje s Kallasovou

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Na snímke Micheál Martin. Foto: TASR/AP

Tieto vyjadrenia prišli po tom, ako izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že preruší komunikáciu s Kallasovou.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Rozhodnutie Izraela prerušiť komunikáciu so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou je „neprijateľné“, vyhlásil írsky premiér Micheál Martin, keď sa v piatok počas druhého dňa zasadnutia Európskej rady v Bruseli postavil na obranu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci, informuje TASR.

„Je to neprijateľné. Kaja Kallasová je vysokou predstaviteľkou Európskej únie,“ vyhlásil Martin.

Tieto vyjadrenia prišli po tom, ako izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že preruší komunikáciu s Kallasovou. Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých mala šéfka diplomacie EÚ údajne prirovnať zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi k režimu apartheidu v Juhoafrickej republike (JAR). Kallasová tieto tvrdenia nepotvrdila ani nepoprela a vyzvala Izrael na to, aby zostal dialóg s EÚ otvorený.
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