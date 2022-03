Írsky premiér mal v USA pozitívny test na koronavírus

Washington 17. marca (TASR) - Írsky premiér Micheál Martin mal v stredu večer počas návštevy USA pozitívny výsledok testu na koronavírus. Nebude tak môcť absolvovať plánované stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Na Twitteri o tom informoval írsky veľvyslanec v USA Daniel Mulhall. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Martin sa mal spolu s Bidenom vo štvrtok v Bielom dome zúčastniť na oslavách dňa svätého Patrika, patróna Írska.



Írsky premiér mal v stredu večer predniesť prejav na slávnostnej večeri vo Washingtone, no z podujatia musel pre pozitívny výsledok testu na koronavírus predčasne odísť. Prejav potom namiesto neho predniesol írsky veľvyslanec Mulhall. Na večeri sa zúčastnil aj Joe Biden, no podľa agentúry Reuters nebol s Martinom v úzkom kontakte.



Podľa agentúry AFP sa Martin cíti dobre a zotavuje sa v Bidenovej washingtonskej rezidencii, kde americký prezident ubytúva svojich hostí. Zatiaľ nie je jasné, ako pozitívny výsledok testu ovplyvní jeho návrat do Írska a účasť na nedeľnom írskom národnom dni spomienky na obete pandémie covidu.