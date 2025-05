Írsky premiér Martin kritizoval Orbána za nezmyselné vetovanie

Budapešť 14. mája (TASR) - Ukrajina by sa mala z geopolitických dôvodov pripojiť k Európskej únii a je poburujúce, že Maďarsko tomu bráni. Podľa servera economx.hu to vyhlásil írsky premiér Micheál Martin, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Martin okrem iného odsúdil zákaz pochodu Pride v Maďarsku a vyjadril názor, že by sa tým mala zaoberať Európska únia. Dodal, že Orbánova vláda „protieurópskou rétorikou negatívne formuje verejnú mienku,“ píše economx.hu na základe rozsiahleho rozhovoru írskeho premiéra pre server eruronews.com.



Podľa Martina existuje veľa nástrojov na riešenie pozície Maďarska a všetky musia byť nasadené. „Postup podľa článku sedem je jedným z nich, ale myslím si, že by sa mali využiť všetky prostriedky. V niektorých ohľadoch sme vždy akceptovali systém jednomyseľného hlasovania. Ale zneužívali ho. A Európska únia sa stane nefunkčnou, ak bude toto zneužívanie pokračovať,“ podčiarkol.



„My Maďari sme vždy považovali írskych vlastencov za zástancov slobody a národnej nezávislosti. Pre nás je Írsko symbolom slobody a suverenity. Preto je vždy šokujúce, keď vidíme írskeho vlastenca postaviť sa na stranu impéria namiesto národnej suverenity. Prosím, nepokazte ľúbostný príbeh medzi írskymi a maďarskými vlastencami,“ reagoval Orbán na platforme X.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)