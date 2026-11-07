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Írsky premiér nevidí riziko pre summity v Dubline - napriek hrozbám
Vyhrážky bombovým útokom počas tohto týždňa zasiahli desiatky letov v mnohých častiach Európy.
Autor TASR
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Dublin 7. novembra (TASR) - Írsky premiér Micheál Martin si nemyslí, že dva summity naplánované na budúci týždeň v Írsku ohrozí nedávna séria bombových hrozieb namierených proti leteckým spoločnostiam a írskym médiám. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA, píše TASR.
Podľa Martina je zatiaľ priskoro hovoriť o tom, či za falošnými bombovými hrozbami voči írskym médiám stojí Rusko. „Všeobecne sa predpokladá, že nárast hybridných útokov súvisí s Ruskom,“ pripustil Martin vo vyhlásení z piatka večera.
Vyhrážky bombovým útokom počas tohto týždňa zasiahli desiatky letov v mnohých častiach Európy. Niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách špecialisti v žiadnom z prípadov nenašli výbušné zariadenia.
Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj írske médiá. Verejnoprávna stanica RTÉ z tohto dôvodu v piatok dočasne prerušila vysielanie, pretože jej televízne a rozhlasové štúdiá museli evakuovať.
DPA pripomenula, že na budúci štvrtok sa má v Dubline uskutočniť summit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa očakáva účasť približne 50 európskych lídrov. Toto fórum združuje nielen členské štáty Európskej únie, ale aj Britániu, Moldavsko, Turecko, Ukrajinu a krajiny západného Balkánu a Kaukazu. Vznik tejto platformy pred niekoľkými rokmi inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Na budúci piatok sa má v írskom hlavnom meste konať aj neformálny summit lídrov členských štátov EÚ. Zaistenie bezpečnosti jeho účastníkov bude podľa Martina najväčšou bezpečnostnou operáciou v dejinách krajiny.
Podľa Martina je zatiaľ priskoro hovoriť o tom, či za falošnými bombovými hrozbami voči írskym médiám stojí Rusko. „Všeobecne sa predpokladá, že nárast hybridných útokov súvisí s Ruskom,“ pripustil Martin vo vyhlásení z piatka večera.
Vyhrážky bombovým útokom počas tohto týždňa zasiahli desiatky letov v mnohých častiach Európy. Niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách špecialisti v žiadnom z prípadov nenašli výbušné zariadenia.
Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj írske médiá. Verejnoprávna stanica RTÉ z tohto dôvodu v piatok dočasne prerušila vysielanie, pretože jej televízne a rozhlasové štúdiá museli evakuovať.
DPA pripomenula, že na budúci štvrtok sa má v Dubline uskutočniť summit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa očakáva účasť približne 50 európskych lídrov. Toto fórum združuje nielen členské štáty Európskej únie, ale aj Britániu, Moldavsko, Turecko, Ukrajinu a krajiny západného Balkánu a Kaukazu. Vznik tejto platformy pred niekoľkými rokmi inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Na budúci piatok sa má v írskom hlavnom meste konať aj neformálny summit lídrov členských štátov EÚ. Zaistenie bezpečnosti jeho účastníkov bude podľa Martina najväčšou bezpečnostnou operáciou v dejinách krajiny.