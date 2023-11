Írsky premiér: Konanie Izraela v pásme Gazy sa podobá na pomstu

Dublin 3. novembra (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar povedal, že reakcia Izraela na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra "sa už podobá na niečo, čo sa blíži pomste". TASR informuje podľa agentúry AFP.



Varadkar to vyhlásil počas návštevy Južnej Kórey. Pri teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra na Izrael zomrelo vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov a Asi 200 bolo unesených. Izraelská armáda preto stupňuje svoje útoky proti Hamasu v palestínskom pásme Gazy.



Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom izraelské bombardovanie zabilo vyše 9000 ľudí. V piatok túto bilanciu zvýšilo na 9227, z toho 3826 bolo detí a 2405 žien.



"Som silne presvedčený, že tak ako každý štát aj Izrael má právo na sebaobranu, má právo ísť po krku Hamasu, aby to už nikdy nemohol zopakovať," povedal Varadkar v Soule.



"Ale ako sledujem vývoj, už to nie je len sebaobrana, podobá sa to na niečo, čo sa blíži pomste. A tam sme nemali dospieť. Nemyslím si, že Izrael si takto zaistí slobodu a bezpečnosť v budúcnosti," dodal.



Postoj Írska sa líši od hodnotenia jeho západných spojencov. Varadkar ako jeden z prvých lídrov EÚ vyzýval Izrael, aby jeho reakcia na brutálny útok Hamasu bola "primeraná". Jednou z obetí teroristov z Hamasu 7. októbra bol aj človek s dvojakým írsko-izraelským občianstvom.



Írsko má v Libanone v rámci mierovej misie OSN vyše 300 vojakov a ako jeden z ôsmich členských štátov EÚ hlasovalo za rezolúciu Valného zhromaždenia OSN vyzývajúcu na prímerie v pásme Gazy. Väčšina krajín EÚ sa hlasovania zdržala.



"Je to štát (Izrael), s ktorým máme vzťahy, ale podľa môjho názoru si nie sme (názorovo) takí blízki, ako by sme mali byť. Pretože máme k Palestíne a k tomu, čo sa práve deje, odlišný postoj než väčšina západných krajín," uviedol írsky premiér.