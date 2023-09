Írsky premiér Varadkar stále verí, že sa dožije zjednotenia Írska

Londýn 12. septembra (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar si stojí za výrokom, že by zjednotené Írsko mohlo vzniknúť ešte za jeho života. Svoje vyjadrenie z minulého týždňa zopakoval aj v pondelok, pričom ubezpečil, že v budúcom zjednotenom Írsku budú plne rešpektované práva početnej probritskej protestantskej menšiny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Varadkar, líder strany Fine Gael, zastáva funkciu írskeho premiéra od decembra 2022. O tom, že by k zjednoteniu Írska mohlo dôjsť ešte počas jeho života, hovoril už v roku 2021 a svoje vyjadrenie zopakoval aj minulý týždeň. Jeho slová kritizovali probritskí unionisti v Severnom Írsku aj britská vláda.



Írsky premiér v pondelok navštívil severoírsku metropolu Belfast pričom vyhlásil, že si za svojimi slovami stojí. "Nie je to prvýkrát, čo som vyjadril svoj názor, že by som rád videl zjednotené Írsko ešte za svojho života," vyhlásil s tým, že írsky ostrov - dlhodobo rozdelený medzi britskú provinciu Severné Írsko a nezávislú Írsku republiku - je "na ceste k zjednoteniu".



Varadkar však zároveň deklaroval, že v zjednotenom Írsku budú rešpektované práva a záujmy početnej protestantskej unionistickej menšiny.



"Veľmi jasne som povedal, že úspech zjednoteného Írska sa bude posudzovať podľa toho, ako sa budeme správať k menšinám. Takto sa hodnotí úspech štátov. V zjednotenom Írsku by bol zhruba milión ľudí, ktorí sú Briti. Nielenže sa identifikujú ako Briti, sú to Briti," vyhlásil 44-ročný írsky premiér.



"Je to ich kultúra, je to ich dedičstvo a my na juhu (írskeho ostrova) musíme oveľa viac hovoriť o tom, čo by sme urobili, aby sa cítili začlenení, aby cítili, že ich tu chceme, aby vyvinuli úsilie na podporu zjednoteného Írska a nestavali sa proti nemu," povedal Varadkar, írsky politik s indickými koreňmi.